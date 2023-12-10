Με φοβερή εμφάνιση η Άννα Ντουντουνάκη έκανε ξανά την Ελλάδα περήφανη, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Οτοπένι.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια της Team Future της bwin ήταν εμφανώς συγκινημένη κατά τη διάρκεια της απονομής του χρυσού μεταλλίου και με δάκρυα χαράς, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Δείτε τη στιγμή της απονομής:

