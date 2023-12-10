Basketleague: Στην 4άδα ο Άρης, 81-73 το Περιστέρι

Με 13/26 τρίποντα και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκάλινατ, ο Άρης νίκησε 81-73 το Περιστέρι bwin, ανεβαίνοντας στο 6-4 και την 4η θέση της Stoiximan Basket League, κλειδώνοντας τη θέση του στο Final 8 του Κυπέλλου.

Από την άλλη, η ομάδα των δυτικών προαστίων υποχώρησε στο 5-5 και είναι στο… άγχος για τη συμμετοχή στην τελική φάση του θεσμού.

Ο Γκάλινατ τελείωσε το ματς με 18 πόντους και όλους από τρίποντα, καθώς είχε 6/11τρ. Με 0/3 δίποντα και 0/2 βολές.

Από το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, ξεχώρισε ο Τζο Ράνγκλαντ με 19π. και 10 ασίστ.

Το ματς

Κλειστό ήταν το παιχνίδι στα πρώτα πέντε λεπτά, με τον Άρη να είχε το ελάχιστο προβάδισμα (11-10). Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «κίτρινοι» επέβαλλαν πλήρως τον ρυθμό τους και επιμέρους σκορ 7-2, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +6 (18-12).

Με Ντε Σόουζα και Μποχωρίδη οι γηπεδούχοι συνέχισαν το ίδιο δυνατά στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, πηγαίνοντας τη διαφορά στο +13 (29-16), στο 13’. Στη συνέχεια, το Περιστέρι bwin αντέδρασε με Γουίλιαμς και Χουγκάζ, κάνοντας σερί 10-0 (29-26), μέχρι το 17’. Οι παίκτες του Καστρίτη απάντησαν αρχικά με τον Τολιόπουλο και σφίγγοντας αμυντικά, πήγαν στα αποδυτήρια με το +7 (37-30).

Τα τρίποντα του Μπλούμπεργκς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, έστειλαν ξανά τον Άρη στο +12 (45-33), στο 23’. Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με σερί 6-0 (45-39), με τους Γκάλινατ και Καρ να απαντούν για το +13 (52-39), στο 26’. Στα επόμενα λεπτά, ο Χάρελ ανέλαβε δράση για τους «κίτρινους» και εκείνοι ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο στο +13 (59-46).

Με τρίποντο του Γκάλινατ μπήκε ο Άρης στο τέταρτο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας τη διαφορά στο +16 (62-46), ενώ στη συνέχεια οι Μπάνκστον και Τολιόπουλος εκτόξευσαν τη διαφορά στο +18 (74-56), στο 34’. Το Περιστέρι bwin ξεκίνησε την αντεπίθεσή του με μπροστάρη τον Ράγκλαντ, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή και πλησιάζοντας στο -6 (79-73), στο 39’. Ωστόσο, δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος και με 2/2 βολές του Τολιόπουλου οι «κίτρινοι» πήραν τη νίκη με το τελικό 81-73.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 37-30, 59-46, 81-73

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.