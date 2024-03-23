Λογαριασμός
Προσπέρασε τον Μαραντόνα σε ασίστ στην εθνική Αργεντινής και έγραψε ιστορία ο Ντι Μαρία

Ο Ντι Μαρία μοίρασε μία ασίστ στη νίκη της Αργεντινής επί του Ελ Σαλβαδόρ και προσπέρασε στη σχετική λίστα τον Ντιέγκο Μαραντόνα, μένοντας δεύτερος, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να μην αγωνίστηκε, αλλά η εθνική Αργεντινής έπιασε πολύ καλή απόδοση και με τη δεδομένη διαφορά ποιότητας που έχει από το Ελ Σαλβαδόρ πήρε τη νίκη με 3-0 σε φιλικό παιχνίδι στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Ο Κριστιάν Ρομέρο κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος με αυτό τον τρόπο κατάφερε να γράψει ιστορία! Και αυτό διότι προσπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα και έμεινε μόνος δεύτερος στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της «αλμπισελέστε».

Συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός της Μπενφίκα αριθμεί 27 τελικές πάσες που οδήγησαν σε γκολ, ενώ ο «Ντιεγκίτο» 26. Στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι, φυσικά, ο Μέσι, που έχει… ξεφύγει από τους υπόλοιπους με 54 ασίστ.

