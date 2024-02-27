Τις ομοιότητες που έχει με τον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Άρη αλλά και τη σημασία του αυριανού ματς για τον Παναθηναϊκό κατέγραψε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«O Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι που μοιάζει πάρα πολύ με τον τελικό Κυπέλλου, γιατί είναι και με τον ίδιο αντίπαλο. Μιλάμε για ματς χωρίς αύριο, με τον Άρη. Κερδίζει και ηρεμεί κάπως για τον ΟΦΗ, δεν κερδίζει και έχει μεγάλη εσωστρέφεια. Είναι ο πρώτος τελικός από τους δύο που έχει. Ακόμα και με -5 να μπει στα playoffs οι πιθανότητες να πάρει τον τίτλο είναι πολύ λίγες. Είναι και η εικόνα της ομάδας στα τρία τελευταία παιχνίδια, που δεν είναι καλή. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το πρωτάθλημα η χρονιά θα είναι αποτυχημένη. Είτε πάρει το Κύπελλο, είτε όχι», ανέφερε σχετικά.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού χαρακτήρισε πολύ καθοριστικό τον Τσέριν για τα χαφ του «τριφυλλιού» και στάθηκε στην επιστροφή του, όπως και του Μπερνάρ, για τον οποίο είπε ότι θέλει πιο πολύ από όλους το πρωτάθλημα.



Ενώ ο Νικολογιάννης αναφέρθηκε στο θέμα με το πριμ και το πρόστιμο από πλευράς διοίκησης του Παναθηναϊκού, εξηγώντας τους λόγους που προέκυψαν.



