Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Καζακστάν, Μαγκομέντ Αντίγιεφ, κάλεσε 33 παίκτες στην προεπιλογή του Καζακστάν για τον ημιτελικό πρόκρισης στο Euro απέναντι στην Ελλάδα, στις 21 Μαρτίου στην Opap Arena.



Οι κληθέντες θα συγκεντρωθούν στις 8 Μαρτίου στο Ντουμπάι για προετοιμασία, ενώ στις 14 του μήνα θα παίξουν φιλικό με τον Τουρκμενιστάν. Η τελική αποστολή θα ανακοινωθεί στη συνέχεια. Ο νικητής του Ελλάδα-Καζακστάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας Γεωργία ή Λουξεμβούργο στον τελικό πρόκρισης για το Euro.

Η αποστολή:



Τερματοφύλακες: Σάτσκι (Ακτόμπε), Σαϊζάντα (Ορνταμπάσι), Ουστιμένκο (Καϊράτ), Ζαρούτσκι (Αστάνα).



Αμυντικοί: Μάλι, Ερλάνοφ (Ορνταμπάσι), Καΐροφ, Τανζαρίκοφ (Ακτόμπε), Ασρανκούλοφ, Ταπάλοφ, Βαλιούλιν (Τομπολ), Μπιστρόφ, Μαρότσκιν, Ντοσμαγκαμπέτοφ, Βορογκόβσκι (Αστάνα), Αλίπ (Ζενίτ), Σκβορτσόφ (Χίμκι), Ζούεφ (Άρσεναλ Τούλα).



Μέσοι: Ζαϊνουτντίνοφ (Μπεσικτάς), Ταγκιμπέργκεν, Ζαρινμπέτοφ (Ορνταμπάσι), Σαμορόντοφ, Κενέσοφ, Οράζοφ (Ακτόμπε), Σαντιμπέκοφ (Καϊράτ), Κουάτ, Μπεϊσεμπέκοφ (Αστάνα), Τσενοκόφ (Τομπόλ).

Επιθετικοί: Αϊμπέτοφ (Άδανα Ντεμίρσπορ), Αστάνοφ, Προκοπένκο, Καρίμοφ (Αστάνα), Σβιριντόφ (Γελιμάι).

