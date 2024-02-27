Ο Σουηδός διεθνής, Κρίστοφερ Ολσον (Kristoffer Olsson), πάσχει από μία άγνωστη εγκεφαλική νόσο, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο και να τεθεί σε μηχανική υποστήριξη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (27/2) από την ομάδα του, την Μίντιλαντ, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Δανίας.

«Ο Κρίστοφερ Όλσον πάσχει από μια φαινομενικά οξεία εγκεφαλική ασθένεια που δεν οφείλεται σε αυτοτραυματισμό ή σε εξωτερικούς παράγοντες», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, που δόθηκε στην δημοσιότητα, προκειμένου να μπει τέλος στις φήμες για την απουσία του παίκτη.

«Ο 28χρονος παίκτης της Εθνικής Σουηδίας έχασε τις αισθήσεις του στο σπίτι του την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Άαρχους, όπου νοσηλεύεται και τοποθετήθηκε σε αναπνευστήρα», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Με ανάρτησή της στα social media, η σουηδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. «Όλη η σουηδική ποδοσφαιρική οικογένεια σε σκέφτεται και ελπίζει ότι θα αναρρώσεις σύντομα», έγραψε.

Ο Ολσον άρχισε την καριέρα του στην Αρσεναλ, ενώ αγωνίσθηκε στις Νόρκεπινγκ, ΑΙΚ Στοκχόλμης, Κράσνονταρ και Αντερλεχτ, πριν αποκτηθεί από την Μίντιλαντ, το περασμένο καλοκαίρι.





