Οι «πράσινοι», σχεδόν σε κάθε παιχνίδι την φετινή σεζόν, διαθέτουν διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Επόμενο για τον Φατίχ Τερίμ να είναι δικαιολογημένα, ευχαριστημένος.

Όμως ποιος ξεχωρίζει ανάμεσα στους παίκτες και είναι η μεγαλύτερη «σταθερά» του Παναθηναϊκού;

Παλάσιος: Η μεγαλύτερη «σταθερά» στα εξτρέμ του Παναθηναϊκού

Ο Αργεντινός άσος του «Τριφυλλιού», είναι η σταθερή αξία καθώς είναι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος, την δεδομένη χρονική στιγμή, στην ομάδα του.

