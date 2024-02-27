Οι «πράσινοι», σχεδόν σε κάθε παιχνίδι την φετινή σεζόν, διαθέτουν διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Επόμενο για τον Φατίχ Τερίμ να είναι δικαιολογημένα, ευχαριστημένος.
Όμως ποιος ξεχωρίζει ανάμεσα στους παίκτες και είναι η μεγαλύτερη «σταθερά» του Παναθηναϊκού;
Παλάσιος: Η μεγαλύτερη «σταθερά» στα εξτρέμ του Παναθηναϊκού
Ο Αργεντινός άσος του «Τριφυλλιού», είναι η σταθερή αξία καθώς είναι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος, την δεδομένη χρονική στιγμή, στην ομάδα του.
