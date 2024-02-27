Λογαριασμός
Παλάσιος: Η μεγαλύτερη «σταθερά» στα εξτρέμ του Παναθηναϊκού

Ο Αργεντινός εξτρέμ, είναι σε μεγάλη φόρμα αυτή την περίοδο

παλασιοσ

Οι «πράσινοι», σχεδόν σε κάθε παιχνίδι την φετινή σεζόν, διαθέτουν διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Επόμενο για τον Φατίχ Τερίμ να είναι δικαιολογημένα, ευχαριστημένος.

Όμως ποιος ξεχωρίζει ανάμεσα στους παίκτες και είναι η μεγαλύτερη «σταθερά» του Παναθηναϊκού;

Παλάσιος: Η μεγαλύτερη «σταθερά» στα εξτρέμ του Παναθηναϊκού

Ο Αργεντινός άσος του «Τριφυλλιού», είναι η σταθερή αξία καθώς είναι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος, την δεδομένη χρονική στιγμή, στην ομάδα του. 

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός
