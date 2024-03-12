UEFA: Αλλάζει η κλήρωση στο Champions League - Πώς θα πραγματοποιείται

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο Champions League, έκανε γνωστές η UEFA. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αλλάζει μορφή από την επόμενη σεζόν, και η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε σε διευκρινήσεις που αφορούν τόσο την κλήρωση της κύριας φάσης, όσο και εκείνη των νοκ-άουτ, μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Όσον αφορά τον πρώτο γύρο, στον οποίο θα συμμετέχουν 36 ομάδες και καθεμία από αυτές θα παίζει 8 παιχνίδια κόντρα σε 2 ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (ομάδες από την ίδια χώρα δεν θα μπορούν να συναντηθούν), η κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, ο οποίος θα βγάζει τους αντιπάλους της κάθε ομάδας.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν την πρώτη φάση στις 8 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας θα προκρίνονται στη φάση των «16», ενώ οι υπόλοιπες 16 θα πρέπει να περάσουν πρώτα από τα playoffs.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, η κλήρωση των νοκ-άουτ θα θυμίζει... τένις, με τις ομάδες που θα τερματίζουν στις δύο πρώτες θέσεις να μην μπορούν να συναντηθούν, παρά μόνο στον μεγάλο τελικό, ενώ τα ίδια θα ισχύουν επίσης τόσο σε Europa, όσο και σε Conference League.

Τέλος, η UEFA ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σκοπό να διοργανώσει κάποιον τελικό εκτός Ευρώπης, αλλά ούτε και να προσκαλέσει οποιαδήποτε ομάδα από κάποια άλλη ήπειρο.

