Νικολογιάννης: «Μόνο στόπερ θα αναζητήσει τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός»

Μία μόνο προσθήκη στο υπάρχον ρόστερ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό… παράθυρο του Ιανουαρίου. Αυτό ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας το ρεπορτάζ του τριφυλλιού στην εκπομπή των Αντώνη Πανούτσου και Αντώνη Καρπετόπουλου.



Ο ρεπόρτερ των πράσινων υπογράμμισε ότι στην ΠΑΕ κρίνεται ότι η ομάδα χρειάζεται μόνο έναν στόπερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μάγκνουσον, ενός παίκτη που θα θεωρείται «εν δυνάμει βασικός» και θα είναι καλός και με τη μπάλα στα πόδια, χαρακτηριστικό το οποίο θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Τάσος Νικολογιάννης αναφέρθηκε και στα πολλά δημοσιεύματα που υπάρχουν για ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού για τον Φώτη Ιωαννίδη επισημαίνοντας ότι η απάντηση της ΠΑΕ είναι ότι ο παίκτης δεν πωλείται.



