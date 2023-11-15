Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το «turning point» στο ΣΕΦ, για το σερί στο ΟΑΚΑ

Ο Δημήτρης Φωτιάδης γράφει για το momentum και την ψυχολογία που έχτισε ο Εξάστερος και πλέον μπορεί να καμουφλάρει τις αδυναμίες του

ΠΑΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναικός μετά την επικράτηση στο ΣΕΦ δείχνει… απελευθερωμένος και πως ”βρίσκει” κάθε φορά τον τρόπο για να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα ανεξάρτητα από έδρες και αντιπάλους.

Ο Παναθηναϊκός την στιγμή που μιλάμε έχει κερδίσει μέσα σε 13 μέρες τα 3 από τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει κληθεί να παίξει με μόνη ήττα αυτή στην Βαρκελώνη (όπου αγωνίστηκε χωρίς τους Σλούκα και Βιλντόζα).

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
