Δεκάλεπτη αποβολή σε παίκτη που παίρνει κίτρινη για διαμαρτυρία εξετάζει η Premier League

Αλλαγή κανονισμού που -εφόσον περάσει- θα φέρει μίνι επανάσταση στο ποδόσφαιρο φέρεται να εξετάζει η Premier League

Κίτρινη

Πρωτοποριακό τρόπο για να καταπολεμήσει το διαχρονικό φαινόμενο των διαμαρτυριών στους διαιτητές εξετάζει η Premier League.

Σύμφωνα με τους «Times», η διοργανώτρια αρχή μελετά σχετική αλλαγή κανονισμού της κίτρινης κάρτας.

Εφόσον λοιπόν κάποιος ποδοσφαιριστής τη δεχθεί επειδή εξέφρασε έντονα παράπονα σε ρέφερι ή κινήθηκε απειλητικά εναντίον του έπειτα από κάποια απόφαση, θα αποβάλλεται για… δέκα λεπτά!

Δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα ο διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), Λούκας Μπρουντ:

«Οι παίκτες μπορεί να μην ανησυχούν τόσο πολύ για το να πάρουν κίτρινη κάρτα επειδή είπαν κάτι ακατάλληλο σε έναν διαιτητή, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά αν ξέρουν ότι σημαίνει ότι θα αποβληθούν για δέκα λεπτά και θα είναι εκτός γηπέδου.

Οι παίκτες που πλησιάζουν διαιτητές με επιθετικό τρόπο απλά δεν θα μπορούν να γίνουν πια ανεκτοί. Έχουμε δει ακόμα και περιπτώσεις όπου παίκτες σκόπιμα πάνε πίσω από έναν διαιτητή, με άλλους να έρχονται μπροστά του, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει».

