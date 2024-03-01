Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νικολογιάννης: «Δικαίωση από το CAS - Μετά τον ΟΦΗ θα ξέρουμε αν θα έχουν ενδιαφέρον τα πλέι-οφ για τον ΠΑΟ»

Ακούστε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Τάσο Νικολογιάννη…

Τερίμ

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης. Αναφερόμενος, αρχικά, στο θέμα της απόφασης του CAS ο ρεπόρτερ των πράσινων τόνισε ότι είναι μια δικαίωση των πράσινων καθώς η επιδίωξη του Ολυμπιακού ήταν να συνεχιστεί το παιχνίδι κάτι που δεν έκρινε πως πρέπει να γίνει το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο. «Τόσο καιρό έλεγε ο Ολυμπιακός ότι ήταν παραμύθι ο τραυματισμός του Χουάνκαρ», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αναμέτρηση στην Κρήτη με τον ΟΦΗ ο Τάσος Νικολογιάννης επεσήμανε τη δυσκολία του ματς, αλλά και τη σημασία αυτού τονίζοντας ότι από το αποτέλεσμα του αγώνα θα γνωρίζουμε εάν θα έχει ενδιαφέρον η διαδικασία των πλέι-οφ για το τριφύλλι, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει να πάρουν μόνο τη νίκη οι παίκτες του Τερίμ.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: CAS Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark