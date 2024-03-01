Νικολογιάννης: «Δικαίωση από το CAS - Μετά τον ΟΦΗ θα ξέρουμε αν θα έχουν ενδιαφέρον τα πλέι-οφ για τον ΠΑΟ»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης. Αναφερόμενος, αρχικά, στο θέμα της απόφασης του CAS ο ρεπόρτερ των πράσινων τόνισε ότι είναι μια δικαίωση των πράσινων καθώς η επιδίωξη του Ολυμπιακού ήταν να συνεχιστεί το παιχνίδι κάτι που δεν έκρινε πως πρέπει να γίνει το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο. «Τόσο καιρό έλεγε ο Ολυμπιακός ότι ήταν παραμύθι ο τραυματισμός του Χουάνκαρ», πρόσθεσε.



Σχετικά με την αναμέτρηση στην Κρήτη με τον ΟΦΗ ο Τάσος Νικολογιάννης επεσήμανε τη δυσκολία του ματς, αλλά και τη σημασία αυτού τονίζοντας ότι από το αποτέλεσμα του αγώνα θα γνωρίζουμε εάν θα έχει ενδιαφέρον η διαδικασία των πλέι-οφ για το τριφύλλι, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει να πάρουν μόνο τη νίκη οι παίκτες του Τερίμ.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.