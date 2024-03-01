Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ΠΑΕ ΑΕΚ ο Γιάννης Καραλής

Την αποχώρησή του από την ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ο Γιάννης Καραλής. Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε αναλάβει τη θέση του συμβούλου επικοινωνίας και έκανε γνωστό πως φεύγει, δίχως να αναφέρει τους λόγους, κρατώντας όμως εξαιρετικές αναμνήσεις.

Η ανάρτησή του αναφέρει:

Τι να πρωτοθυμηθεις;

Την γνωριμία με τον Ματίας;

Τον ερχομό τόσων πετυχημένων μετεγγραφών σε ένα καλοκαίρι;

Την μετακόμιση στα γραφεία του γηπέδου;

Τα ΕΓΚΑΙΝΙΑ;

Το πρώτο ματς στο ΣΠΙΤΙ μας, 19,5 χρόνια μετά;

Την προετοιμασία του…χειμώνα (εν μέσω Μουντιάλ… Δεκεμβρίου);

Τα φοβερά πλέι-οφ;

Τα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ βραδιά τις παραμονές των εκτός έδρας αγώνων;

Το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μέσα στο Χαριλάου; Την βραδιά της φιέστας;

Το ΚΥΠΕΛΛΟ στον Βόλο;

Το ΝΤΑΜΠΛ 45 χρόνια μετά;

Την… ΥΠΟΔΟΧΗ στα διόδια η τα κομβοι στο Καστρί, την Κηφισίας και την Συγγρού;

Και μετά η Ευρώπη κι η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ για τον «my way» τρόπο παιχνιδιού του Ματίας. Που ΕΠΙΜΕΝΕΙ και ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ!

Ήταν 21ας (σύμπτωση κι αυτή) μήνες ονείρων και ΘΡΙΑΜΒΩΝ!!!

Κι έτσι (βλέπω ότι) θα συνεχιστεί το «έργο», με «σκηνοθέτη» τον Ματίας, «πρωταγωνιστές» τους ΠΑΙΧΤΑΡΑΔΕΣ του και «παραγωγό» τον Μελισσανίδη!!!

Καλη συνέχεια σε όλους!

Υ.Γ Είχε και άσχημες μέρες -πως αλλιώς- με κυρίαρχη την δολοφονία του Μιχάλη και το «αντίο» στον Μιμή, τον Νεστορα, τον…τον…

Υ.Γ1 Πρόεδρε, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ για την ευκαιρία. Συγνώμη που έπρεπε να φύγω νωρίτερα??

