Νίκησαν Σπερς και Γουεμπανιαμά οι Μπακς του τρομερού Γιάννη

Ο νέος (Βίκτορ Γουεμπανιαμά) ήταν ωραίος, όμως ο παλιός (Γιάννης Αντετοκούνμπο) ήταν ωραίος και καθοριστικός!

Ο Greek Freak έκανε εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στο διπλό ενάντια στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 125-121, με τον Έλληνα σταρ των «ελαφιών» να κάνει double double με 44 πόντους και 14 ριμπάουντ – έχοντας παράλληλα και επτά ασίστ, δύο κλεψίματα, μία τάπα και ένα λάθος σε 39:30.

Στους 25 πόντους σταμάτησε ο Λίλαρντ, με τον Γουεμπανιαμά από την πλευρά των ηττημέων να ξεχωρίζει έχοντας 27 πόντους και εννέα ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για τους Σπερς, ήταν με 34π. ο Βασέλ.

Το ματς ήταν ντέρμπι και κρίθηκε στο φινάλε, με την εμπειρία των πρωταθλητών του 2021 να μιλά όταν η μπάλα έκαιγε και τους Αντετοκούνμπο-Κόνατον να δίνουν τη νίκη στους Μπακς μετά την ισοφάριση σε 121-121 από τον Γάλλο.

Στο έτερο ματς της βραδιάς για το ΝΒΑ, οι Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στο Σαν Φρανσίσκο, όπου επιβλήθηκαν 130-127 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η αναμέτρηση εξελίχτηκε σε μεγάλο ντέρμπι που κρίθηκε σε... νεκρό χρόνο, με τον Γιόκιτς να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο και να δίνει τη νίκη στους πρωταθλητές, αγγίζοντας το triple double με 34 πόντους, δέκα ασίστ και εννέα ριμπάουντ.

Ο Joker ολοκλήρωσε έτσι μια τεράστια ανατροπή για τους Νάγκετς, καθώς στα 7:10 πριν το τέλος του αγώνα, οι Γουόριορς προηγούνταν 123-105!

Ωστόσο, με ένα απίθανο σερί 25-4, η παρέα του Γιόκιτς έφτασε σε μια ανεπανάληπτη νίκη, με τον Σέρβο να έχει συμπαραστάτη των Γκόρντον (25π.).

Από την άλλη, ο Κάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ των ηττημένων με 30 πόντους.

