Ο Νεϊμάρ (Neymar) επιβεβαίωσε πως θέλει να επιστρέψει στην αφετηρία της καριέρας του και στην ομάδα που τον ανέδειξε, τη Σάντος! Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θέλει να φύγει από την Αλ Χιλάλ και έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα του και να φορέσει ξανά τη φανέλα της το 2025.

Η παρουσία του «Νέι» στο «Βίλα Μπελμίρο» για τον τελικό του πρωταθλήματος Παουλίστα ανάμεσα σε Σάντος και Παλμέιρας (1-0) φούντωσε ξανά τη σχετική φημολογία.

Ο διάσημος άσος μάλιστα επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της Σάντος μετά το τέλος του αγώνα και βραζιλιάνικα ΜΜΕ αποκαλύπτουν πως ενημέρωσε τόσο τους παίκτες, όσο και ανθρώπους της ομάδας πως θα επιστρέψει.

Ο Νεϊμάρ, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ως τον Ιούνιο του 2025, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο στην αναμέτρηση με την Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα της Σαουδικής Pro League Αλ Χιλάλ τον περασμένο Αύγουστο, με 150 εκατ. ευρώ ετήσιες αποδοχές (!), αλλά ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν έπαιξε μόνο πέντε παιχνίδια καθώς αντιμετώπιζε μυϊκούς τραυματισμούς.

Ο Νεϊμάρ ήταν στις ακαδημίες της Σάντος από το 2003 μέχρι το 2009, όταν και μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα, με την οποία είχε 107 γκολ σε 177 εμφανίσεις, μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

