Ντίνος Μήτογλου: Το «θηρίο» που βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος

Ο Ντίνος Μήτογλου διανύει μια καταπληκτική σεζόν που τον κατατάσσει με ευκολία σε έναν από τους καλύτερους power forwards της Euroleague και ίσως τον καλύτερο, αλλά το πιο σημαντικό, τον κατατάσσει στις καρδιές των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Ένα «θηρίο» που κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του βασικού στην ομάδα του εξασφαλίζοντας την καταξίωση που του αντιστοιχεί, από όλα όσα έχει περάσει. Από λάθος επιλογές που κατάφερε να τις αλλάξει με τις σωστές, μία από αυτές είναι η επιστροφή στον σύλλογο που τον αγκάλιασε και του έδειξε ότι είναι το σπίτι του. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι και ένα από τα αγαπημένα παιδιά του μεγαλομετόχου Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.