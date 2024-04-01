Παναθηναϊκός: Δεν δουλεύει το ντουέτο Σπόραρ-Ιωαννίδης, τι λένε οι αριθμοί

Ο Φατίχ Τερίμ στη σημερινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (31/3/) αποφάσισε να βάλει στο αρχικό σχήμα, τον Σπόραρ και τον Ιωαννίδη μαζί.
Ο Τούρκος τεχνικός καθόλη τη διάρκεια της θητείας του με τον Παναθηναϊκό έχει δοκιμάσει αυτό το σχήμα-για μερικό χρόνο- άλλες 4 φορές. Χωρίς να έχει αποδώσει καμία από αυτές. Οι «πράσινοι» όπως και τις άλλες φορές δεν κατάφεραν να κερδίσουν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
