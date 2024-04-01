Με προπόνηση που διεξήχθη σε δύο γκρουπ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός σήμερα την προετοιμασία του για το εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, την Τετάρτη (03/04).



Σε αυτήν, οι βασικοί της χθεσινής (31/03) ήττας του «τριφυλλιού» από τον ΠΑΟΚ έκαναν αποκατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι έπαιξαν παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

Ο Φατίχείχε στη διάθεσή του άπαντες, πλην των μακροχρόνια απόντων και τραυματιών Χόρντουρκαι ΈρικΘυμίζουμε ότι ο Άντραζαποχώρησε από τη Λεωφόρο με φορείο χθες, μετά απόμε τον Τόμας, ενώ του έγιναν και ράμματα.«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ.Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν τουλάχιστον 45 λεπτά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Το δικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν οι Μάγκνουσον, Πάλμερ – Μπράουν».

