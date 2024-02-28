Ο Νεϊμάρ έφυγε το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν με άσχημο τρόπο, καθώς η γαλλική ομάδα τον... υποχρέωσε να αποχωρήσει, απογοητευμένη από το αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό του πρόσωπο.



Ο Βραζιλιάνος πλέον αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, αν και πρόλαβε να παίξει ελάχιστα πριν υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Από την πλευρά τους, οι Παριζιάνοι τον αντικατέστησαν με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντυπωσιάσει, έχοντας μόλις 1 γκολ σε 28 συμμετοχές.



Σε ένα ποστάρισμα που αναφερόταν στα απογοητευτικά στατιστικά του Γάλλου επιθετικού, βρήκε αφορμή να στάξει το... φαρμάκι του και ο Νεϊμάρ, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά τη σχετική ανάρτηση με emoji που γελάει.



Δείτε το σχόλιο του Νεϊμάρ:

