Ο Νεϊμάρ κοροϊδεύει στα social media τον Ντεμπελέ για την αδυναμία του να σκοράρει - Eικόνα

Ο Νεϊμάρ δεν άφησε ασχολίαστη την επιθετική «αφλογιστία» του Ουσμάν Ντεμπελέ, αντικαταστάτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν

Neymar

Ο Νεϊμάρ έφυγε το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν με άσχημο τρόπο, καθώς η γαλλική ομάδα τον... υποχρέωσε να αποχωρήσει, απογοητευμένη από το αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό του πρόσωπο.

Ο Βραζιλιάνος πλέον αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, αν και πρόλαβε να παίξει ελάχιστα πριν υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Από την πλευρά τους, οι Παριζιάνοι τον αντικατέστησαν με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντυπωσιάσει, έχοντας μόλις 1 γκολ σε 28 συμμετοχές.

Σε ένα ποστάρισμα που αναφερόταν στα απογοητευτικά στατιστικά του Γάλλου επιθετικού, βρήκε αφορμή να στάξει το... φαρμάκι του και ο Νεϊμάρ, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά τη σχετική ανάρτηση με emoji που γελάει.

Δείτε το σχόλιο του Νεϊμάρ:

