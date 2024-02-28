Την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις μετά από σχεδόν 1,5 μήνα πανηγύρισε το απόγευμα της Τετάρτης (28/02) ο Ατρόμητος!



Η ομάδα του Σάσα Ίλιτς επικράτησε 3-1 της Λαμίας στο Περιστέρι για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League, έχοντας ως μεγάλος πρωταγωνιστή τον Αντζιέλσκι, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 59' και πέτυχε δύο γκολ μέχρι το φινάλε!



Και όλα αυτά, ενώ οι γηπεδούχοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 69', όταν και αποβλήθηκε ο Γιουμπιτάνα με δεύτερη κίτρινη, με τον Βέλγο να ήταν εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ στο 2ο λεπτό.



Για τη Λαμία που έπαιξε χωρίς... άγχος, αφού μετά την γκέλα του Αστέρα Τρίπολης, είχε εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα playoffs, είχε μειώσει προσωρινά ο Σλίβκα στο 26'. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως ακυρώθηκαν συνολικά 4 τέρματα για οφσάιντ, δύο για κάθε ομάδα!



Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Σάσα Ίλιτς παρέταξε τον Ατρόμητο με σύστημα 4-3-3. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Τσιντώντας, με τους Τσακμάκη, Τζαβέλλα, Αθανασίου και Κεσχρίντα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Γκονζάλες, Κούντε και Καμαρά, με τους Βαλένσια και Γιουμπιτάνα να παίζουν στις δύο πτέρυγες, στο πλευρό του μοναδικού προωθημένου, Βέργου.



Από την άλλη, ο Λεωνίδας Βόκολος επέλκεξε το 4-2-2. Στα δοκάρια βρέθηκε ο Κοσέλεφ, με τους Σιμόν, Παπαδόπουλο, Τζανετόπουλος και Σίντκλεϊ στην άμυνα. Στις θέσεις των χαφ βρέθηκαν οι Τζανδάρης και Νούνιες, με τους Τσιλούλη και Μαρτίνεθ στα δύο άκρα. Δίδυμο στην επίθεση αποτέλεσαν οι Καρλίτος και Σλίβκα.

Το ματς:

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Ατρόμητο, ο οποίος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με… γκολ από τα αποδυτήρια! Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση του αγώνα, οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 2ο λεπτό με το ωραίο πλασέ του Γιουμπιτάνα από κοντά, έπειτα από έξυπνη κάθετη του Γκονζάλες σε μια φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ.







Παρά το γεγονός πως ο ρυθμός του αγώνα ήταν κάπως αργός σε αυτό το ξεκίνημα του ματς, οι Περιστεριώτες ήταν εκείνοι που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ελέγχοντας τον ρυθμό και έχοντας την κατοχή της μπάλας. Στο 10’, μετά από ωραίο συνδυασμό έξω από την αντίπαλη περιοχή, ο Αθανασίου έπιασε ένα άστοχο σουτ στην κίνηση, ενώ, στο 17’, το μακρινό δυνατό σουτ του Αγκιμπού Καμαρά, μπλόκαρε σταθερά ο Κοσέλεφ.







Από εκείνο το σημείο, η Λαμία ανέβασε την έντασή της και κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Με κινητήριους μοχλούς τους Τσιλούλη και Μαρτίνεθ, οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το ματς, απειλώντας για πρώτη φορά στο 19’ με την τρομερή ενέργεια του πρώτου, ο οποίος πέρασε 2-3 παίκτες, έκανε το πλασέ, όμως ο Τσιντώτας έβγαλε εντυπωσιακά. Επτά λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση για την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Συγκεκριμένα, ο Μαρτίνεθ έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, κερδίζοντας φάουλ από τον Κούντε, αλλά όντας πεσμένος έβγαλε την μπαλιά μπροστά, με τον ρέφερι – σωστά να λέει «παίζεται» - με αποτέλεσμα ο Σλίβκα να επωφελείται το «πάγωμα» και την αδράνεια των αμυντικών και από κοντά να κάνει το 1-1!







Από το 30’ και μετά, ο Ατρόμητος ξανά πήρε τα ηνία του αγώνα, έχοντας μια καλή στιγμή με τη γυριστή κεφαλιά του Βέργου στο πρώτο δοκάρι στο 34’. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ήταν η σειρά της Λαμίας να απειλήσει, με τον Καρλίτος να «σπάει» αριστερά στον Μαρτίνεθ, ο οποίος νικήθηκε εντυπωσιακά από τον Τσιντώτα.







Πιο δυνατά και συγκεντρωμένα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η Λαμία, η οποία ήταν εκείνη που ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ελέγχοντας τον ρυθμό από το ξεκίνημα του 45λεπτου. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» την ανατροπή στο 49ο λεπτό, όταν το φαλτσαριστό σουτ του Καρλίτος βρήκε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού του Τσιντώτα! Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μαρτίνεθ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ!



Μετά το πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης, το σύνολο του Σάσα Ίλιτς, όχι μόνο ισορρόπησε την κατάσταση, αλλά πήρε και τα ηνία του ματς. Στο 57', το δυνατό σουτ του Αθανασίου κόντραρε σε σώματα αμυντικών και κατέληξε σε κόρνερ, ενώ, λίγα λεπτά αργότερα, ο Ατρόμητος πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, στο 61', ο Κούντε σέντραρε από τα δεξιά, ο Βαλένσια πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Κοσέλεφ έβγαλε εντυπωσιακά, όμως ο Αντζιέλσκι πήρε το ριμπάουντ και σε άδειο τέρμα έκανε το 2-1!



Δευτερόλεπτα αργότερα μάλιστα, σε μια πανομοιότυπη φάση, ο Γιουμπιτάνα έβγαλε τη σέντρα και ο Βαλένσια με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, τέρμα το οποίος όμως ορθώς ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ.







Στο 66', υπήρξε και μια όμορφη στιγμή στο Περιστέρι, καθώς, στην αλλαγή του Καρλίτος, στο τελευταίου του ματς στην Ελλάδα, καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους των γηπεδούχων! Τρία λεπτά αργότερα, το σκληρό μαρκάρισμα του Γιουμπιτάνα στον Τζανετόπουλο, επέφερε τη δεύτερη κίτρινη στον Βέλγο, με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος να μείνει με δέκα παίκτες.



Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα της Λαμίας, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Ατρόμητο να είναι εκείνος που ήλεγχε τον ρυθμό και ήταν διαρκώς στην επίθεση, δημιουργώντας επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ενδεικτικό είναι πως στο 78', ο Κεσχρίντα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ. Το ίδιο δόθηκε και στη φάση του 81', όταν ο Κουέν με μαγική κάθετη έβγαλε φάτσα με το τέρμα τον Αντζιέλσκι, ο οποίος έκανε το 3-1. Αρχικώς, το γκολ ακυρώθηκε, ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR, καταλογίστηκε κανονικά, καθώς δεν υπήρξε παράβαση από τον Πολωνό φορ!



Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Αντζιέλσκι άγγιξε το χατ-τρικ, όμως ο Κοσέλεφ του είπε «όχι» από πλεονεκτική θέση! Στο 82', ήταν η σειρά της Λαμίας... να της ακυρωθεί γκολ (!), καθώς το τέρμα του Σλίβκα έπειτα από κόρνερ δεν μέτρησε, αφού υπήρξε επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζαβέλλα στην αρχή της φάσης, μετά και από έλεγχο του ίδιου του κ. Τσιάρα στο μόνιτορ. Στα τελευταία λεπτά, δεν έγινε κάτι σημαντικό, και κάπως έτσι, ο Ατρόμητος πήρε μια σημαντική εντός έδρας νίκη.







Οι ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Αθανασίου (74' Ντε Μποκ), Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Κεσχρίντα, Γκονζάλες, Κούντε, Γιουμπιτάνα, Καμαρά (59' Κουέν), Βέργος (59' Αντζιέλσκι), Βαλένσια.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ, Νούνιες (66' Στάνκο), Τζανδάρης (Σαντάνα), Σλίβκα, Τσιλούλης (85, Μαρτίνεθ, Καρλίτος (66' Μάλτζι).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.