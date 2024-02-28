Ξανά ανατροπή, ξανά με Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός!



Οι Πειραιώτες επικράτησαν 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, φέρνοντας τούμπα το ματς στην τελική ευθεία και παρέμειναν γερά στο κόλπο στη μάχη του τίτλου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 33’ με ωραίο γκολ (σε δημιουργία και εκτέλεση) από τον Φρ. Ντουάρτε.



Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι συνολικά δεν κινήθηκαν σε υψηλά στάνταρ απόδοσης λόγω και του εκτεταμένου ροτέισον, έκαναν την ανατροπή με ένα δυνατό οκτάλεπτο. Ο Τορεχόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 72’ έπειτα από γύρισμα του κεφάτου (και άτυχου στο φινάλε) Ζ. Μαρτίνς. Επτά λεπτά μετά, ο Ελ Κααμπί, πίεσε, έκλεψε και σκόραρε, υπογράφοντας την ανατροπή των «ερυθρόλευκων».



Αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό στο 83ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς.



Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Ο Τσάβες ήταν στο τέρμα, Μαυρίας, Μαλής, Οικονόμου και Ταμπίτζε η τετράδα στην άμυνα. Μπουζούκης, Χατζηθεοδωρίδης και Πέρες η τριάδα στα χαφ, με τους Ντουάρτε, Ντίας να κινούνται στα «φτερά» και τον Καρέλη στην κορυφή της επίθεσης.



Με 4-4-2 ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ διατήρησε τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, Κίνι, Βέζο, Ρέτσος και Ορτέγκα ήταν στην τετράδα της άμυνας, με τους Ιμπόρα και Τσικίνιο να αποτελούν το δίδυμο στον άξονα. Ο Ποντένσε στο ένα «φτερό», ο Καμπράλ στο άλλο και ο Μασούρας θα πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς



Τα πρώτα δέκα περίπου λεπτά της αναμέτρησης κύλησαν δίχως κάποια αξιοσημείωτη φάση. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, δίχως να καταφέρει να κάνει κάτι καλό, καθώς φάνηκε να μην έχει χημεία στο παιχνίδι του λόγω των αλλαγών.



Η πρώτη αξιόλογη επιθετικά προσπάθεια καταγράφεται στο 11ο λεπτό, με τον Ποντένσε να πιάνει εκτός περιοχής σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Τσάβες, έπειτα από κόντρα σε σώματα. Στο 18’ ο Παναιτωλικός είχε καλή στιγμή, την οποία σπατάλησε ο Ντίας, ο οποίος πάτησε περιοχή, αλλά καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να κλειστεί και στο τέλος να ντριπλάρει τον… εαυτό του.



Οι Πειραιώτες είχαν ένα καλό δεκάλεπτο, στο οποίο θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ, καθώς έχασαν τρεις καλές ευκαιρίες, με τη μία να είναι πολύ καλή. Στο 19’ ο Μασούρας έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Ποντένσε να πιάνει σκαστό σουτ που μπλόκαρε ο αντίπαλος πορτιέρε.

Αμέσως μετά, ο Ελ Κααμπί τροφοδότησε τον Μασούρα που με διαγώνιο σουτ από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα ελάχιστα εκτός. Ο Τσάβες είχε τον έλεγχο σε δυνατό εκτός περιοχής σουτ του Καμπράλ που πέρασε εκτός.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος έγινε στο 30’. Ο Ελ Κααμπί έκανε κεφαλιά-πάσα για τον Ιμπόρα, ο οποίος έπιασε σκαστό σουτ από το σημείο του πέναλτι, με τον Αργεντινό γκολκίπερ να διώχνει σε κόρνερ.



Ο Παναιτωλικός τιμώρησε τους φιλοξενούμενους για την αναποτελεσματικότητά τους και στο 33’ άνοιξε το σκορ. Φρ. Ντουάρτε και Ντίας συνδυάστηκαν ωραία, παίζοντας το «ένα-δύο», με τον πρώτο να εκτελεί με άψογο τελείωμα τον Πασχαλάκη από κοντά.



Μέχρι την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βρει άλλη ευκαιρία, ενώ οι γηπεδούχοι είδαν τον Φρ. Ντουάρτε έφυγε στο 44’ επικίνδυνα στην κόντρα, άδειασε τον Τσικίνιο, αλλά ο Ρέτσος γύρισε και έσωσε.



Οι δύο προπονητές έκριναν ότι δεν έπρεπε να κάνουν αλλαγές μετά την ανάπαυλα, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, αλλά όχι με ορθόδοξο τρόπο στο πρώτο διάστημα.



Στο 50’ θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι ο Ολυμπιακός, με τον Ποντένσε να στρώνει από τα δεξιά και τον Τσικίνιο να κάνει κακό-άστοχο σουτ. Δύο λεπτά μετά ο Χατζηθεοδωρίδης έπιασε δυνατό εκτός περιοχής, αλλά και άστοχο σουτ.



Ο Μεντιλίμπαρ έκανε τριπλή αλλαγή στο 59’ και άλλαξε την εικόνα της ομάδας του, αλλά και του αγώνα. Όχι ότι έγινε σούπερ επιθετικός ο Ολυμπιακός, αλλά με την παρουσία του Έσε και την έξοδο του Ιμπόρα έγινε πολύ πιο γρήγορος, κερδίζοντας τη μάχη του κέντρου.



Στο 64’ ο Ελ Κααμπί έπιασε σουτ από κοντά, αλλά ο Οικονόμου του έβαλε stop, με την άμυνα των γηπεδούχων να απομακρύνει στη συνέχεια. Το γκολ της ισοφάρισης από πλευράς Πειραιωτών σημειώθηκε στο 72’, με τον Τσικίνιο όχι μόνο να καταφέρνει να λυγίσει, αλλά και να βγάλει μπαλιά-τρύπα για τον Ζέλσον που έκανε γύρισμα με τον Τορεχόν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.



Επτά λεπτά ολοκληρώθηκε η ανατροπή. Ο Ελ Κααμπί πίεσε τον Μαλή και έκλεψε, ενώ στη συνέχεια πέρασε τον Τσάβες, εκτέλεσε, με τον Στάγιτς να μην καταφέρνει να διώξει με το τάκλιν πάνω στη γραμμή.



Ο Ολυμπιακός είχε στο 84’ μακρινό σουτ του Γιόβετιτς που βρήκε σε ετοιμότητα τον Αργεντινό γκολκίπερ, ενώ τέσσερα λεπτά μετά είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» το «διπλό». Ο Ποντένσε κουβάλησε την μπάλα, έψαξε το κατάλληλο τάιμινγκ για να μοιράσει στον Ελ Κααμπί, αλλά δεν τα κατάφερε.



Η τελευταία… ζαριά του Παναιτωλικού ήταν το φάουλ του Πέρες στο 90’+4’, με τον Πασχαλάκη να διώχνει εντυπωσιακά στο αριστερό παραθυράκι του. Στην επόμενη φάση ο Ζοάο Πέδρο έκανε φάουλ στον Έλληνα γκολκίπερ και ουσιαστικά σε αυτό το σημείο υπήρξε… game over.



Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες - Μαυρίας, Μαλής, Οικονόμου, Ταμπίτζε (67’ Στάγιτς) - Μπουζούκης (60’ Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης (70’ Τορεχόν), Πέρες - Ντουάρτε, Ντίας (60’ Σενγκέλια), Καρέλης (67’ Πέδρο)



Στον πάγκο έμειναν Καπίνο, Λομόνακο, Μπρ. Ντουάρτε, Λιάβας.



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης - Κίνι, Βέζο (90’ Ντόη), Ρέτσος, Ορτέγκα - Ιμπόρα (59’ Έσε), Τσικίνιο, Ποντένσε, Καμπράλ (59’ Ζ. Μαρτίνς, 83’ λ.τ. Αλεξανδρόπουλος) - Μασούρας (59’ Μασούρας), Ελ Κααμπί



Στον πάγκο έμειναν Τζολάκης, Καρβάλιο, Ρίτσαρντς, Ναβάρο



Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας (Καστοριάς)

VAR: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

AVAR: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

