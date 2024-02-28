Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Με τον Φατίχ Τερίμ να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα ξεκινήσουν κόντρα στους «κίτρινους». Κάνοντας έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, κόντρα στην Κηφισιά.



Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρας, Ακαϊντίν, Ούγκο και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Ζέκα, Tσέριν και Μπακασέτας θα παίξουν στον άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

