NBA: Σοκ από την μπουνιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Πουλ σε προπόνηση των Γουόριορς - Βίντεο

Ο κακός χαμός τις τελευταίες ημέρες στο ΝΒΑ, με αφορμή την επίθεση του Ντρέιμοντ Γκριν στον συμπαίκτη του, Τζόρνταν Πουλ, κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Γουόριορς την Τετάρτη.

Θυμίζουμε ότι ο 32χρονος φόργουορντ γρονθοκόπησε τον 23χρονο γκαρντ μετά από λογομαχία που είχαν οι δυο τους, ενώ εκ των υστέρων ζήτησε συγγνώμη από όλη την ομάδα, αν και δύσκολα θα αποφύγει την τιμωρία.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G