Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Κλείνω εισιτήρια για Βερολίνο»: Τρελαμένος με τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ρικ Πιτίνο

Ο Ρικ Πιτίνο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη, τονίζοντας πως... ετοιμάζει ήδη τις κρατήσεις για το Final Four του Βερολίνου

Pitino

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε εμφατική αντίδραση στη Μαδρίτη, καθώς «έσπασε» πρώτος την έδρα της Ρεάλ, νικώντας με το εντυπωσιακό 97-86 για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η νίκη αυτή ενθουσίασε τους οπαδούς των «πρασίνων», ένας από τους οποίους είναι και ο πρώην προπονητής τους, Ρικ Πιτίνο. Ο έμπειρος κόουτς συνεχίζει να παρακολουθεί ανελλιπώς την πρώην ομάδα του και «τρελάθηκε» μετά το «διπλό» στην ισπανική πρωτεύουσα, στέλνοντας τα συγχαρητήριά του αλλά και μήνυμα... Final Four μέσω social media.

«Συνέχισε έτσι Παναθηναϊκέ. Κάνω την κράτησή μου στο Βερολίνο για να σας υποστηρίξω», έγραψε συγκεκριμένα στο Twitter o Πιτίνο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark