Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε εμφατική αντίδραση στη Μαδρίτη, καθώς «έσπασε» πρώτος την έδρα της Ρεάλ, νικώντας με το εντυπωσιακό 97-86 για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Η νίκη αυτή ενθουσίασε τους οπαδούς των «πρασίνων», ένας από τους οποίους είναι και ο πρώην προπονητής τους, Ρικ Πιτίνο. Ο έμπειρος κόουτς συνεχίζει να παρακολουθεί ανελλιπώς την πρώην ομάδα του και «τρελάθηκε» μετά το «διπλό» στην ισπανική πρωτεύουσα, στέλνοντας τα συγχαρητήριά του αλλά και μήνυμα... Final Four μέσω social media.



«Συνέχισε έτσι Παναθηναϊκέ. Κάνω την κράτησή μου στο Βερολίνο για να σας υποστηρίξω», έγραψε συγκεκριμένα στο Twitter o Πιτίνο.

Keep it going Panathinaikos. Making my reservations for Berlin to support you !!! 🤝 March 1, 2024

