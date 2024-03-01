Δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού για αλλαγή παρατηρητή ΔΕΑΒ

Δεκτό έκανε η ΔΕΑΒ το αίτημα που κατέθεσε χθες ο Ολυμπιακός για την αλλαγή παρατηρητή στο παιχνίδι του με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη.

Όπως αναφέρει το dikisports.blogspot.gr η ΔΕΑΒ προχώρησε στην διαφοροποίηση αυτή εκτιμώντας ότι οι οπαδικές αναρτήσεις του παρατηρητή στο διαδίκτυο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζητήματα υποψίας για μεροληψία.

Αναλυτικά αναφέρει το δημοσίευμα...

Αλλαγή παρατηρητή στο Καραϊσκάκη

Η ΔΕΑΒ έκανε δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού για ανάκληση του παρατηρητή του κυριακάτικου αγώνα στο Καραϊσκάκη.

Εκτιμήθηκε ότι οι οπαδικές αναρτήσεις του παρατηρητή στο διαδίκτυο, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζητήματα υποψϊας για μεροληψία.

