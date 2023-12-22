Ήταν φαβορί και το επιβεβαίωσε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο η Μάντσεστερ Σίτι, που επιβλήθηκε χωρίς να ιδρώσει 4-0 της Φλουμινένσε και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που δεν είχε διαθέσιμο τον Χάαλαντ, προηγήθηκε με το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του θεσμού, με τον Άλβαρες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά στο 40ό δευτερόλεπτο!

Ένα αυτογκόλ του Νίνο στο 27’ απλούστευσε ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους «πολίτες», με τον Φόντεν να σφραγίζει τη νίκη με κοντινή προβολή στο 72’ και τον Άλβαρες να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα σκοράροντας ξανά στο 88’.

Οι «πολίτες» κατέκτησαν έτσι ακόμη ένα εκτός συνόρων τρόπαιο, με τον Γκουαρδιόλα πάντως να βλέπει τον Ρόδρι να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού στο 74ο λεπτό.

Για τη Φλου, αγωνίστηκε βασικός ο Μαρσέλο, που αντικαταστάθηκε στο 61’.

Νωρίτερα, η Αλ Αχλί επικράτησε 4-2 της Ουράβα στον μικρό τελικό και κατέκτησε την 3η θέση στον θεσμό.

Οι Αιγύπτιοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων από νωρίς με τους Ιμπραΐμ (19’) και Τάου (25’), ωστόσο οι Ρεντ Ντάιαμοντς ισοφάρισαν με γκολ του Καντέ (43’) και πέναλτι του Σολτς (54’).

Η Αλ Αχλί ανέκτησε το προβάδισμα με αυτογκόλ του Κοϊζούμι στο 60’, με τον Μααλούλ να χάνει πέναλτι στο 75’ και να εξιλεώνεται στη συνέχεια, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που ο αιγυπτιακός σύλλογος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση και τρίτη από το 2020 και μετά!

