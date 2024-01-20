Εικόνες από την χθεσινή ατμόσφαιρα στο κλειστό του ΟΑΚΑ από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν που οι πράσινοι πέτυχαν άλλη μια νίκη, κυκλοφορούν πολλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, μία από αυτές έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και ήδη έχει γίνει viral.

Σε αυτή ένας μικρός, ένας μπέμπης οπαδός των πράσινων έχει καταγραφεί σε ένα βίντεο να τραγουδά γνωστό σύνθημα των οπαδών της ομάδας, με το πιο εντυπωσιακό όμως γεγονός να είναι ότι πράττει σαν να δίνει ρυθμό στην κερκίδα των οργανωμένων οπαδών.

Το βίντεο έχει αποτελέσει λόγο για πολλά σχόλια από φίλους της ομάδας που παρατήρησαν τον μπόμπιρα να ζει τον παλμό της κερκίδας με τον δικό του τρόπο.

