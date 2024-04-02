Μπερνάρ: Το πείσμα του Βραζιλιάνου οδηγός… μέχρι τέλους

Ο Μπερνάρ έχει δηλώσει κατά εξακολουθία ότι θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και θα παλέψει γι’ αυτό μέχρι το τέλος, κάτι που το κάνει πράξη και δεν έχει μείνει μόνο στα λόγια, ειδικά από τη μέρα που ανακοινώθηκε ότι θα επιστρέψει στη Βραζιλία. Ο μάγος του Παναθηναϊκού, με τον αριθμό δέκα στην πλάτη, κάνει τρομερά πράγματα στον Παναθηναϊκό.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.