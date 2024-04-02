«Αυτό κάτι μου θυμίζει»… Οι γερμανικές αρχές θα επανασχεδιάσουν τον αριθμό «4» στις φανέλες της εθνικής της χώρας, εν μέσω ισχυρισμών ότι μοιάζει με το λογότυπο που χρησιμοποιούνταν από τις ναζιστικές παραστρατιωτικές μονάδες, δηλαδή τα SS.



Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) έκανε την ανακοίνωση τη Δευτέρα, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να χρησιμοποιούν μια διαδικτυακή υπηρεσία εξατομίκευσης για να δημιουργούν φανέλες με τον αριθμό «44» — επισημαίνοντας την ομοιότητα με το λογότυπο Schutzstaffel ή SS.



Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, η DFB είπε ότι είχε υποβάλει νωρίτερα τους αριθμούς 1 έως 26 στο διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την UEFA, για επανεξέταση, και ότι «κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είδε καμία εγγύτητα με τους ναζιστικούς συμβολισμούς κατά τη διαδικασία δημιουργίας του σχεδιασμού της φανέλας. Η ένωση είπε ότι παίρνει το θέμα «πολύ σοβαρά» και αναπτύσσει «ένα εναλλακτικό σχέδιο» για το ψηφίο.

For everyone not familiar with history, this is the emblem of the mentioned Schutzstaffel. Hence why they now banned the number 44 from this particular Jersey. pic.twitter.com/W76VI26Ak4 April 1, 2024

Ενώ το «44» δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος από τις γερμανικές ομάδες ανδρών ή γυναικών, η επίσημη προμηθεύτρια Adidas επιτρέπει στους πελάτες να εξατομικεύσουν τις φανέλες με έναν αριθμό, από το 00 έως το 99, και ένα όνομα με μήκος έως και 10 γράμματα. Οι εικόνες που προέκυψαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Adidas κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος της Adidas, Όλιβερ Μπρούγκεν, δήλωσε νωρίτερα στα γερμανικά ΜΜΕ ότι ο γίγαντας αθλητικών ειδών «θα μπλοκάρει τον αριθμό 44 όσο το δυνατόν γρηγορότερα», προσθέτοντας: «Ως εταιρεία αντιτιθέμεθα ενεργά στην ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό, τη βία και το μίσος σε οποιαδήποτε μορφή».



Από την Τρίτη, η επιλογή εξατομίκευσης για τις φανέλες της γερμανικής ομάδας είχε αφαιρεθεί από τους ιστότοπους της Adidas, αν και παραμένει σε ισχύ για τις στολές άλλων εθνών. Η Adidas δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNN να σχολιάσει την απόφασή της ή εάν η υπηρεσία εξατομίκευσης θα επιστρέψει χωρίς τον αριθμό 4.



Η DFB αποκάλυψε τις νέες στολές της Γερμανίας, τις οποίες θα φορέσουν τόσο οι ανδρικές όσο και οι γυναικείες ομάδες, στα τέλη Μαρτίου. Η ανδρική ομάδα έκανε το ντεμπούτο της με τις φανέλες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τη Γαλλία, και πρόκειται να φορεθούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα UEFA του 2024, το οποίο φιλοξενείται από τη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι.



Τα SS ιδρύθηκαν από τον Αδόλφο Χίτλερ και χαρακτηρίστηκαν ως η παραστρατιωτική οργάνωση του Ναζιστικού Κόμματος. Όταν το τρίτο ράιχ ήρθε στην εξουσία, είχε εξελιχθεί από μια μικρή μονάδα κάτω των 300 ατόμων σε μια οργάνωση άνω των 50.000. Αργότερα συνδέθηκαν με μερικά από τα χειρότερα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας στρατοπέδων συγκέντρωσης, όπως το Άουσβιτς.



Το λογότυπο της ομάδας που μοιάζει με κεραυνό σχεδιάστηκε από τον Γερμανό γραφίστα Βάλτερ Χεκ, ο οποίος αργότερα εντάχθηκε στα SS έχοντας προηγουμένως διατελέσει διοικητής στην παραστρατιωτική πτέρυγα των Ναζί, την Sturmabteilung (SA).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.