Σε μια ιδιαίτερη δοκιμασία υπέβαλλε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ η Ευρωλίγκα. Ζήτησε από τον Ισπανό άσο του Παναθηναϊκού AKTOR να στείλει ένα γράμμα στον εαυτό του και να του μιλήσει για τα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα αλλά και για το μέλλον.



Διαβάστε τι είπε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ…

«Συνέχισε. Τα πας περίφημα. Θυμήσου όλες τις θυσίες που έχεις κάνει, όλες τις δυσκολίες που πέρασες.. Είσαι σε καλό δρόμο. Μην είσαι σκληρός με τον εαυτό σου στις ήττες και τις κακές στιγμές. Απλώς, προσπάθησε να απολαύσεις το ταξίδι. Απόλαυσε κάθε τραυματισμό, κάθε άσχημη στιγμή που θα σε κάνει πιο δυνατό», ανέφερε ο Ισπανός άσος και πρόσθεσε:«Συνέχισε να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να έχεις υπομονή. Θα πάνε όλα καλά. Θα πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, θα έλθουν σκληρές στιγμές, αποκαρδιωτικοί τραυματισμοί, σκληρές ήττες, όμως δεν είσαι μόνος. Η οικογένεια και οι φίλοι σου θα είναι μαζί σου. Και το ταξίδι θα είναι υπέροχο.Κάθε θυσία, κάθε προσπάθεια, κάθε πισωγύρισμα, κάθε κακή ήττα και κάθε φορά που θα κλαις θα έχουν αξίζει. Εμπιστεύσου με. Αν και δεν το πιστεύεις, τα όνειρά σου θα γίνουν πραγματικότητα. Συνέχισε».Τέλος ανέφερε:«Αν έγραφα γράμμα στον νεότερο εαυτό μου δεν θα του έλεγα ‘θα πετύχεις αυτό ή εκείνο, γιατί ίσως σταματούσε να δουλεύει. Για αυτό είπα απλώς να συνεχίσει και ότι τα πάει υπέροχα. Να μην είναι σκληρός με τον εαυτό του, αλλά να έχει υπομονή, να πιστέψει σε αυτόν και ότι έχει μεγάλο ταξίδι. Θα κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα για αυτό συνέχισε να δουλεύεις Και αυτό είναι αρκετό», κατέληξε.

