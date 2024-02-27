Μπάσκετ: Χωρίς Βιλντόσα με Ρεάλ ο Παναθηναϊκός

Μετ’ εμποδίων η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (21:45). Ο Λούκα Βιλντόσα δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν ακολούθησε την αποστολή μένοντας στην Αθήνα για θεραπεία.

Η απεργία της Τετάρτης οδήγησε τους «πράσινους» στο να πετάξουν μια μέρα νωρίτερα, σήμερα, για την ισπανική πρωτεύουσα. Μάλιστα, αυτό υποχρέωσε τους διεθνείς να μεταβούν απευθείας στη Μαδρίτη από τις υποχρεώσεις των εθνικών τους ομάδων, χωρίς να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Μόλις έξι παίκτες, λοιπόν, μπορούσαν να είναι στην αναχώρηση της πτήσης από την Αθήνα, οι Σλούκας, Γκραντ, Γκριγκόνις, Παπαπέτρου και Μήτογλου. Αντίθετα, οι Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο και Μαντζούκας από την Εθνική ομάδα, ο Λεσόρ από αυτή της Γαλλίας, ο Ερνανγκόμεθ από την αντίστοιχη της Ισπανίας και ο Μπαλτσερόφσκι από αυτή της Πολωνίας, θα συναντήσουν την αποστολή στη Μαδρίτη. Το ίδιο και ο Εργκίν Αταμάν με τον συνεργάτη του, Τσενκ Γιλντιρίμ, που είχαν υποχρεώσεις με την εθνική Τουρκίας.

Στο μεταξύ, αναμένεται να διαπιστωθεί και η σοβαρότητα της κατάστασης του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος υπέστη κάκωση επιγονατιδικού συνδέσμου μετά από τη διεκδίκηση ριμπάουντ στον αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στη Χάγη.

