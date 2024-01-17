Το NBA επέβαλε πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον προπονητή των Σακραμέντο Κινγκς, Μάικ Μπράουν, για την κριτική που άσκησε στους διαιτητές κατά τη διάρκεια και μετά τον πρόσφατο αγώνα με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, ο Μπράουν εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο ενώ φώναζε στον διαιτητή Ιντάε Χουάνγκ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί στην ήττα με 143-142 στην παράταση από τα «Ελάφια».

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ένα φορητό υπολογιστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα για να επισημάνει τη διαφωνία του σε πολλές διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση.

Το δελτίο Τύπου του NBA περιέγραψε τις ενέργειες του Μπράουν ως «επιθετική καταδίωξη αγώνα και... δημόσια κριτική στους διαιτητές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.