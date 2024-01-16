Κύπελλο: Καθάρισε με τεσσάρα την ΑΕΛ και έφυγε για προημιτελικά ο Ατρόμητος

Επόμενη στάση… προημιτελικά για τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Σάσα Ίλιτς επέκτεινε το αήττητο σερί της και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, επικρατώντας 4-0 της ΑΕΛ με εντυπωσιακό δεύτερο μέρος. Κάπως έτσι, οι Περιστεριώτες εξασφάλισαν την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, έχοντας ως προίκα και το 1-1 του πρώτου αγώνα στη Λάρισα.

Άνοιξε το σκορ και λογαριασμό με την πρώτη ομάδα ο Τριμμάτης , ο Αντζιέλσκι με πέναλτι έδωσε αέρα δύο τερμάτων, ο Τσακμάκης σκόραρε επίσης, ενώ ο Βέργος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, με την ομάδα του Ίλιτς να έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμα.

Παράπονα από τη διαιτησία του Βάτσιου για τους «βυσσινί», διαμαρτυρήθηκαν για το πέναλτι που πήρε ο Ατρόμητος, ζήτησαν και αυτοί δύο, στο ένα από αυτά αποβλήθηκε ο Κ. Παπαγεωργίου με δεύτερη κίτρινη για θέατρο και άφησε τη Λάρισα με παίκτη λιγότερο από το 56ο λεπτό.

Με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό στους «8» πλέον ο Ατρόμητος, στρέφει το βλέμμα της στο πρωτάθλημα της Super League 2 η ΑΕΛ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Σάσα Ίλιτς. Στο τέρμα ο Μαρκετζανι, έχοντας τους Πομόνη, Τσακμάκη, Ιμερέκοφ και Αθανασίου στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ οι Καραμάνης, Κουέν και Έντερ, με τους Τριμμάτη και Βράκα στα εξτρέμ. Μοναδικός προωθημένος ήταν ο Αντζιέλσκι.

Με 4-2-3-1 κατέβασε την ΑΕΛ ο Παύλος Δερμιτζάκης. Στην εστία ο Σουλούκος και στην άμυνα οι Μαϊδάνος, Στάμου, Γιανναράκης, Θ. Παπαγεωργίου. Ο Πλέγας με τον Θωμαϊδη στον άξονα, με τους Κ. Παπαγεωργίου, Ουατάρα, Μαυρία στη μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Ογκμπόε ξεκίνησε σε ρόλο φορ.

Το ματς

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ματς στα πρώτα λεπτά, με την ΑΕΛ να παίρνει γρήγορα μέτρα στο γήπεδο και να αρχίζει να γίνεται απειλητική. Με την πρώτη μεγάλη φάση ουσιαστικά για τους φιλοξενούμενους να έρχεται στο 26ο λεπτό, όταν ο Ογκμπόε πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Μαρκετζάνι είχε σωστή θέση και μπλόκαρε.

Ο Ατρόμητος στη συνέχεια άρχισε να… ξυπνάει και να κυκλοφορεί την μπάλα, με τους γηπεδούχους να είναι εκείνοι τελικά που άνοιξαν το σκορ στο 39’. Ο Κούεν έκανε το γύρισμα και ο Τριμμάτης βρέθηκε εξ επαφής, με εξουδετερωμένο τον Σουλούκο, για να σκοράρει και να γράψει το 1-0. Ουσιαστικά στην πρώτη του φάση, ο Ατρόμητος βρήκε δίχτυα και το προβάδισμα.

Μέχρι το σφύριγμα του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι και ο Ατρόμητος πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα της ΑΕΛ (1-0).

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 49ο λεπτό, μετά από μονομαχία του Γιανναράκη με τον Ατζιέλσκι, με τον παίκτη του Ατρομήτου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να εκτελεί εύστοχα για το 2-0. Τα πράγματα για την ΑΕΛ έγιναν ακόμη πιο δύσκολα, αφού στο 56ο λεπτό η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη έμεινε με 10 παίκτες.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Παπαγεωργίου τσίμπησε την μπάλα προ του Μαρκετζάνι, έπεσε στο έδαφος και ζήτησε πέναλτι, με τον Βάτσιο να του δείχνει την κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν δεύτερη και έτσι αποβλήθηκε.

Οι δυο προπονητές στη συνέχεια προχώρησαν σε μαζεμένες αλλαγές, με αποτέλεσμα να πέσει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Στο 78ο λεπτό η ΑΕΛ φώναξε για πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδειξε «παίζετε». Συγκεκριμένα, ο Θ. Παπαγεωργίου πήγε να εκτελέσει, με τον Τσακμάκη να τον έχει από... κοντά και ο Μαρκετζάνι μπλόκαρε το πλασέ του παίκτη της ΑΕΛ. Ίδια φάση με το πέναλτι του Ατρόμητου, αφού δόθηκε εκείνο, ασφαλώς και θα μπορούσε και αυτό.

Στο 84ο λεπτό ο Ατρόμητος έγραψε το 3-0 καθαρίζοντας το παιχνίδι, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τσακμάκης πήδηξε ψηλότερα από όλους και νίκησε τον Σουλούκο για να σκοράρει. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Βέργος στο 90+2’ ο οποίος με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

MVP: Ο Τριμμάτης έκανε πολύ καλό ματς, δείχνοντας ότι διαθέτει καλά στοιχεία και μπορεί να πάρει περισσότερες ευκαιρίες, ενώ ήταν και ο παίκτης που άνοιξε το σκορ και τον δρόμο της πρόκρισης.

Η σφυρίχτρα: Μπόλικη δουλειά από τον Βάτσιο, σε ματς που δεν υπήρξε VAR. Υπάρχουν δύο πανομοιότυπες φάσεις πέναλτι, τη μία τη δίνει υπέρ του Ατρομήτου, στην άλλη δείχνει «παίζετε» και στην ΑΕΛ διαμαρτυρήθηκαν. Ο Κ. Παπαγεωργίου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για θέατρο σε μια δύσκολη φάση που δεν είναι ξεκάθαρο από τα ριπλέι αν τον βρίσκει ο Μαρκετζάνι.

