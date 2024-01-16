Πόλο: «Έπνιξε» το Μαυροβούνιο και πήρε την πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό η Εθνική πόλο ανδρών

Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών της Κροατίας η Εθνική ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε το Μαυροβούνιο 15-10 για τις θέσεις 5-6 της διοργάνωσης και μπήκε στην πεντάδα, αφήνοντας στην έκτη τους αντιπάλους του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς με τέσσερα γκολ.

Η πέμπτη θέση που κατέλαβε η Ελλάδα είναι η δεύτερη καλύτερη στην ιστορία της. Την ίδια είχε καταλάβει και το 2022, ενώ δύο φορές ήταν τέταρτη.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικεντρώνεαι στο Παγκόμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, 5-17 Φεβρουαρίου.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου επέβαλαν τον ρυθμό τους σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο οκτάλεπτο και «χτύπησαν» στον αιφνιδιασμό τους Μαυροβούνιους.

Το Μαυροβούνιο μείωσε 8-5 στο ημίχρονο με 3-2 επιμέρους σκορ κι ήλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού, οπότε στο τρίτο οκτάλεπτο μείωσε στο 9-7.

Οι παίκτες του Γκοΐκοβιτς μείωσαν 9-8 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, όμως η Ελλάδα «ανέβασε στροφές» κι έφτασε στο τελικό 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 2-3, 1-2, 6-3

Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς (4), Σκουμπάκης (1), Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Καλογερόπουλος (2), Αργυρόπουλος (2), Αλαφραγκάκης, Κάκαρης (1), Νικολαΐδης (2), Γκίλλας (3), Τζορτζάτος

Μαυροβούνιο (Γκοΐκοβιτς): Λάζοβιτς, Τεσάνοβιτς, Μπργκούλιαν (1), Πέρκοβιτς (1), Αβέρκα (2), Μάτσιτς, Πόπαντιτς, Μρσιτς (2), Ν. Ράντοβιτς, Ουκρόπινα (2), Βούγιοβιτς, Μάτκοβιτς, Β. Ράντοβιτς (2)

