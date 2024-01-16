Με την απογευματινή προπόνηση της Τρίτης στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό (17/1, 21:00, «Γ. Καραϊσκάκης»).

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με τακτική.

Πρώτη φορά σε αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ακαϊντίν, με τον Τούρκο στόπερ να έχει πραγματοποιήσει μερικές προπονήσεις ήδη με το «τριφύλλι». Αντιθέτως, εκτός είναι οι Παλάσιος, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Μάγκνουσον, Πάλμερ – Μπράουν.

Λόγω των τραυματισμών των Ιωαννίδη, Γερεμέγεφ, ο Τερίμ έχει στη διάθεσή του μόλις έναν φορ, τον Σπόραρ.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Φατίχ Τερίμ: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Μαργκόνο, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Τσοκάι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν, Φικάι, Κυριόπουλος.

