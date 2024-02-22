Πένθος στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Άρτουρ Ζόρζε

Ο Αρτούρ Ζόρζε, παλιός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας το 1994, άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η οικογένειά του και ο σύλλογος. «Με βαθιά λύπη η οικογένεια του Αρτούρ Ζόρζε Μπράγκα ντε Μέλο Τεϊσέιρα ανακοινώνει τον θάνατό του σήμερα το πρωί στη Λισαβόνα μετά από μακρά ασθένεια. Πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του» ανέφερε η οικογένειά του, όπως μεταδίδουν πορτογαλικά ΜΜΕ.

Ο παλαίμαχος διεθνής Πορτογάλος επιθετικός κατέκτησε το 1987 ως προπονητής της Πόρτο το Κύπελλο Πρωταθλητριών κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (2-1), ενώ πανηγύρισε -ανάμεσα σε άλλους τίτλους- και τρία πρωταθλήματα Πορτογαλίας.

Επίσης, εργάστηκε μεταξύ άλλων στην εθνική Πορτογαλίας και την Μπενφίκα, ενώ «έγραψε» δύο θητείες στην Παρί Σεν Ζερμέν, στον πάγκο της οποίας κάθησε το διάστημα 1991-94 και για κάποιους μήνες τη σεζόν 1998-99. Οδήγησε το σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας στην κατάκτηση του Κυπέλλου το 1993 και του πρωταθλήματος το 1994.

Ως παίκτης, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα με την Μπενφίκα. Ικανότατος σκόρερ, καθώς σημείωσε 215 τέρματα σε 316 παιχνίδια, «έγραψε» 16 συμμετοχές στην εθνική Πορτογαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

