Κρεμάει τη φανέλα του Πρίντεζη στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός

Ανήμερα των γενεθλίων του μέχρι πρότινος αρχηγού των Πειραιωτών, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ του έκανε μια ξεχωριστή πρόταση.

Όπως προαναγγέλλεται λοιπόν με χαρακτηριστικό video στα social media, τον καλεί στην τελετή όπου θ’ αποσυρθεί για πάντα η φανέλα του.

Η σχετική εκδήλωση θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, θα συνοδευτεί όπως και στην περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη με φιλικό παιχνίδι και στο τέλος της θα υπάρξει η πανηγυρική τοποθέτηση του «15» στην οροφή του ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«“Life’s most precious moments are the ones engraved in our memories.” («Οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι εκείνες που χαράσσονται στην μνήμη μας»).

Στο άκουσμα του ονόματος του Γιώργου Πρίντεζη το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όλων, είναι το πεταχτάρι στην Κωνσταντινούπολη, με το οποίο “χάρισε” το δεύτερο Ευρωπαϊκό στον Θρύλο και τον επανάφερε -μετά από χρόνια- στην κορυφή της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο “Πρι” είναι πολλά περισσότερα από μία στιγμή…

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024 η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει με μια ξεχωριστή γιορτή, τον σπουδαίο αθλητή, τον μεγάλο αρχηγό, τον γνήσιο Ολυμπιακό, Γιώργο Πρίντεζη, αναρτώντας στον ουρανό του ΣΕΦ για πάντα τη φανέλα με το Νο15.

Μείνετε συντονισμένοι…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.