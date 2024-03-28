Μπαλτάκος: «Ρωτήστε τον Μπέο για Πανθεσσαλικό - Την άλλη εβδομάδα η απόφαση για Πογέτ»

Τα δεδομένα γύρω από τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανέλυσε σε συνέντευξή του στο «Metropolis» ο Τάκης Μπαλτάκος.



Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ανέφερε πως θα πρέπει να ρωτήσουν τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Πανθεσσαλικό αν θα είναι έτοιμο για να διεξαχθεί το Παναθηναϊκός-Άρης με παρουσία κόσμου, ενώ εξήγησε πως ούτε το ΟΑΚΑ έχει κάμερες και γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε εκεί το μεγάλο ματς με οπαδούς.

Αναλυτικά όσα είπε:

Παράλληλα, ρωτήθηκε και για το θέμα της παραμονής ή αποχώρησης του, λέγοντας πως την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχει οριστική απόφαση σχετικά με το μέλλον του.«Η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την προκήρυξη του Κυπέλλου. Η προκήρυξη είναι σαφής, όταν μία ομάδα προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και η άλλη από την Αθήνα, το γήπεδο διεξαγωγής είναι στον Βόλο. Μετά τον τελικό του 2022 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ ζήτησε όταν μία ομάδα είναι από την Αθήνα και η άλλη από τη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται να μετακινείται 20.000 κόσμος στην Αθήνα και από την άλλη πλευρά να κάνουν μόλις 500 μέτρα.Το ακούσαμε αυτό το αίτημα και πήραμε την απόφαση ότι όταν θα είναι μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη και μία από την Αθήνα τότε ο τελικός Κυπέλλου θα γίνεται στον Βόλο γιατί είναι ένα γήπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις για έναν τέτοιο αγώνα. Αν δεν έβγαινε ο νέος νόμος τότε το γήπεδο θα ήταν έτοιμο.Τώρα, το γήπεδο χρειάζεται και κάμερες και ηλεκτρονικό εισιτήριο και γι΄ αυτό ο αγώνας του Βόλου με την Κηφισιά θα γίνει χωρίς κόσμο γιατί δεν έχει όλα αυτά που χρειάζονται σύμφωνα πάντα με τον νέο νόμο. Ο Βόλος δεν μπορούσε να ξέρει από το 2022 ότι θα αλλάξει ο νόμος.Πριν τον νέο νόμο το Πανθεσσαλικό ήταν κατάλληλο για αγώνες. Για τις κάμερες που χρειάζεται το Πανθεσσαλικό δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν ο χρόνος είναι υπαρκτός και μπορούν να εγκατασταθούν και τα δύο ώστε να μπορέσει ο φετινός τελικός Κυπέλλου να γίνει με παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στο Πανθεσσαλικό.Για να καταλάβετε για τα ποσά αν οι κάμερες είναι 5 στο γήπεδο χρειάζονται 50.000 ευρώ. Η αστυνομία ζητάει πάρα πολλές κάμερες τόσο εντός όσο και περιμετρικά του γηπέδου. Ο χρόνος είναι το πρόβλημα, δεν είναι τόσο οικονομικό το ζήτημα. Το Πανθεσσαλικό δεν ανήκει στην ΕΠΟ, αλλά στον δήμο Βόλου. Γι΄ αυτό είναι καλό αυτά να τα ρωτήσετε στον Δήμο Βόλου και τον κ. Μπέο.Όσον αφορά για το αίτημα του Παναθηναϊκού, η πράσινη ΠΑΕ τόνισε ότι αν δοθούν 11.000 εισιτήρια σε κάθε ομάδα τότε ο τελικός να γίνει καλύτερα κεκλεισμένων γιατί φοβάται για επεισόδια γιατί με το νέο νόμο... καπάκι να πέσει στο γήπεδο τιμωρείσαι-είδατε τι έγινε με τον ΠΑΟΚ-και έτσι ο Παναθηναϊκός φοβάται να μην κουβαλάει τιμωρία για τη νέα σεζόν. Με τα τωρινά δεδομένα ο τελικός θα γίνει στον Βόλο κεκλεισμένων των θυρών.Για το ΟΑΚΑ που μου λέτε και ο Άρης να αλλάξει γνώμη και να δεχθεί αλλαγή έδρας θέλω να επισημάνω ότι ούτε το ΟΑΚΑ δεν είναι έτοιμο. Το ΟΑΚΑ έχει τουρνικέ, αλλά δεν έχει κάμερες. Ο νέος νόμος βγήκε μετά την δολοφονία του αστυνομικού. Μετά την σημερινή σύσκεψη κι αν δεν έρθουν τα πάνω κάτω ο τελικός Κυπέλλου μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού θα γίνει στον Βόλο και χωρίς κόσμο, τελεία και παύλα», τόνισε.«Κανονικά αυτό θα ήταν θέμα της καινούργιας διοίκησης της ΕΠΟ αλλά επειδή ακολουθεί ένα φιλικό παιχνίδι με την Γερμανία τον Ιούνιο δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει χωρίς προπονητή στον πάγκο. Οι επίσημοι αγώνες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Φινλανδία, οπότε η Εθνική μας πρέπει να έχει έναν σταθερό και σίγουρο προπονητή ακόμα και πριν το φιλικό με την Γερμανία. Βέβαια, αν μείνει ο κ. Πογέτ τότε δεν αλλάζει κάτι. Την άλλη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για να αποφασιστεί τι θα γίνει με το θέμα προπονητή στον πάγκο της Ελλάδας».

