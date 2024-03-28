Σε μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να προχωρήσει η Premier League. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Telegraph», η διοργανώτρια αρχή θα δώσει οδηγία στα ball boys & girls να σταματήσουν να δίνουν την μπάλα στους ποδοσφαιριστές, όταν αυτή βγαίνει εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.



Ο λόγος είναι ότι η διοργανώτρια αρχή θεωρεί πως τα ball boys ευνοούν τη γηπεδούχο ομάδα, δημιουργώντας ένα… αθέμιτο πλεονέκτημα. Είτε δίνοντας την μπάλα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να πιάσουν στον ύπνο τον αντίπαλο, είτε καθυστερώντας εσκεμμένα σε περίπτωση που οι γηπεδούχοι προπορεύονται στο σκορ.



Πλέον, οι μπάλες θα βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και πάνω σε κώνους και οι ποδοσφαιριστές θα καλούνται να πάρουν μόνη τους την μπάλα για την εκτέλεση ενός πλαγίου άουτ ή ακόμη και ενός γρήγορου κόρνερ ή φάουλ που μπορεί να φέρει το γκολ.



Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το τέρμα της Λίβερπουλ με τον Οριγκί, με το οποίο οι «Reds» έκαναν το 4-0 απέναντι στην Μπαρτσελόνα και προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League το 2019.

Την ίδια ώρα, τα ball boys θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα γήπεδα του αγγλικού πρωταθλήματος, έχοντας πλέον την υποχρέωση να επαναφέρουν τις μπάλες στους κώνους όταν ένας ποδοσφαιριστής την αφαιρεί από εκεί.



Προσφάτως, είχε δημιουργηθεί ένα μικρό επεισόδιο, όταν ο προπονητής της Κόβεντρι, Μαρκ Ρόμπινς, ζήτησε συγγνώμη που πανηγύρισε μπροστά σε ένα 13χρονο αγόρι στο τέλος της δραματικής νίκης της ομάδας του στο Κύπελλο Αγγλίας επί της Γουλβς. Ο Ρόμπινς είχε πει ότι ήταν «πραγματικά ενοχλημένος» από το ball boy, το οποίο είχε ρίξει νωρίτερα μια μπάλα κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων, ενώ ο Γκάρι Ο’ Νιλ είχε τονίσει πως ο Ρόμπινς ενήργησε «αηδιαστικά».



Νωρίτερα αυτή τη σεζόν, ο τερματοφύλακας της Φούλαμ, Μπερντ Λένο, εθεάθη να σπρώχνει ένα ball boy κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας του στο Μπόρνμουθ, με τον Μάρκο Σίλβα να προσπαθεί να τον δικαιολογήσει λέγοντας πως τα παιδιά εκτός των γραμμών του γηπέδου καθυστερήσουν επιδεικτικά.



Και φυσικά, άπαντες θυμούνται το επεισόδιο του Εντέν Αζάρ το 2013, όταν εκνευρίστηκε από ένα ball boy που δεν του έδινε την μπάλα και για να την πάρει από την αγκαλιά του το έριξε στο έδαφος και το κλώτσησε, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

