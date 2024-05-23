Λογαριασμός
Περίπου 9.500 οπαδοί της Φιορεντίνα στην Αθήνα για τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ ο αριθμός των οπαδών της Φιορεντίνα που θα βρεθούν στην Αθήνα θα ξεπερνά τις 9000.  

Περισσότεροι από 9000 οπαδοί της Φιορεντίνα θα βρεθούν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό με τον Ολυμπιακό για το Conference League.

Η «La nazzione” αναφέρει ότι οι τελευταίες πληροφορίες από την ομάδα της Φλωρεντίας θέλουν οι οπαδοί της που θα ταξιδέψουν στη χώρα για να δουν από κοντά τον μεγάλο τελικό με τους ερυθρόλευκους θα ανέρχονται περίπου στις 9500.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί που θα είναι στο «Αρτέμιο Φράνκι» για να δουν από εκεί το παιχνίδι. Έχουν ήδη πουληθεί 25.000 εισιτήρια αξίας 5 ευρώ για να βρεθούν στο γήπεδο της ομάδας και να δουν από εκεί το ματς ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει στις 30.000.

