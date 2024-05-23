Περίπου 9.500 οπαδοί της Φιορεντίνα στην Αθήνα για τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Περισσότεροι από 9000 οπαδοί της Φιορεντίνα θα βρεθούν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό με τον Ολυμπιακό για το Conference League.

Η «La nazzione” αναφέρει ότι οι τελευταίες πληροφορίες από την ομάδα της Φλωρεντίας θέλουν οι οπαδοί της που θα ταξιδέψουν στη χώρα για να δουν από κοντά τον μεγάλο τελικό με τους ερυθρόλευκους θα ανέρχονται περίπου στις 9500.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί που θα είναι στο «Αρτέμιο Φράνκι» για να δουν από εκεί το παιχνίδι. Έχουν ήδη πουληθεί 25.000 εισιτήρια αξίας 5 ευρώ για να βρεθούν στο γήπεδο της ομάδας και να δουν από εκεί το ματς ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει στις 30.000.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.