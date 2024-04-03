Μπαλτάκος: «Ασφαλώς και είναι υποψήφιος για Εθνική ο Πογέτ - Θίγει απολύτως το αυτοδιοίκητο η ΔΕΑΒ» - Τι είπε για τελικό

Για την επόμενη ημέρα της Εθνικής και το -ανοικτό ακόμη- θέμα του Γκουστάβο Πογέτ μίλησε ο Τάκης Μπαλτάκος στην τηλεόραση του OPEN. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ τόνισε πως ο Ουρουγουανός τεχνικός «ασφαλώς και είναι υποψήφιος για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας», αλλά υπογράμμισε κιόλας πως στην ομοσπονδία οι απόψεις διίστανται, καθώς «πολλοί πιστεύουν ότι έπρεπε να είναι πιο επιθετικό το παιχνίδι μας στη Γεωργία». Πρόσθεσε, δε, ότι «ενόχλησε πολύ το θέμα με τον συνεργάτη του το περασμένο φθινόπωρο» και το γεγονός ότι μίλησε στον Τύπο για αυτό και σημείωσε πως με δεδομένο ότι υπάρχει φιλικό της Εθνικής στις 7 Ιουνίου με τη Γερμανία, «μέχρι τέλη Απριλίου, Πάσχα, θα έχουμε πάρει μια απόφαση».

Φυσικά, αναφέρθηκε στον τελικό Κυπέλλου, τονίζοντας, για το ενδεχόμενο να πέσει ξανά στο τραπέζι το ΟΑΚΑ, πως ούτε αυτό είναι έτοιμο και δύσκολα θα προλάβει και να είναι, μίλησε για τη ΔΕΑΒ, ξεκαθαρίζοντας πως «θίγει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από FIFA-UEFA», ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα του προπονητικού κέντρου της Εθνικής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάκης Μπαλτάκος:

Για τον επόμενο προπονητή της Εθνικής και αν είναι υποψήφιος να παραμείνει ο Γκουστάβο Πογέτ: «Δεν έχει κάτσει ακόμα η μπίλια. Επαφές κάνουμε, αλλά αυτά, που έχουν βγει, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ασφαλώς και είναι ο Γκουστάβο Πογέτ, στα ονόματα, που παίζουν. Φαντάζομαι ότι θέλει να παραμείνει, αλλά για αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο».

Για το αν θεωρεί επιτυχημένη την παρουσία του Πογέτ στη «γαλανόλευκη»: «Στο πρώτο σκέλος, με την πρώτη θέση στο Nations League, είναι ξεκάθαρα επιτυχημένος. Στο δεύτερο στάδιο, και δεν αναφέρομαι στα προκριματικά με Γαλλία και Ολλανδία, αλλά στα παιχνίδια με Καζακστάν και Γεωργία, οι γνώμες διίστανται. Δεν θέλω να μιλήσω για τεχνικά θέματα, ξέρω, όμως, την άποψη, που κυριαρχεί στην ΕΠΟ. Πιστεύουν γενικά στην ΕΠΟ ότι έπρεπε να είναι πιο επιθετικό το παιχνίδι μας στη Γεωργία. Θα συζητήσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συζητήσει ή δεν συζητήσαμε πριν, επειδή έκανε κάποιες δηλώσεις στον Τύπο για έναν συνεργάτη του. Εμείς θέλαμε να έρθει να μιλήσει κατευθείαν μαζί μας. Ενόχλησε πολύ αυτό με τον συνεργάτη του. Ένα μικρό λογιστικό θέμα ήταν, ούτε καν το ξέραμε. Δεν υπήρχε λόγος να πάει στον Τύπο. Ασφαλώς και είναι στα αρνητικά αυτό».

Για το πότε αναμένεται η απόφαση για τον προπονητή: «Κανονικά θα έπρεπε να το αφήσουμε το θέμα για το καλοκαίρι, στη νέα διοίκηση, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την Εθνική. Έχει φιλικό στις 7 Ιουνίου με τη Γερμανία, που δεν καταλαβαίνει από φιλικά. Μέχρι τέλη Απριλίου, Πάσχα, πρέπει να έχουμε πάρει μια απόφαση».

Για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και για το ενδεχόμενο να πέσει ξανά στο τραπέζι το ΟΑΚΑ: «Το ΟΑΚΑ, επίσης δεν είναι έτοιμο με βάση τον νέο νόμο. Χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό, για να ετοιμαστεί. Πολύ δύσκολα. Εγώ αυτό, που είπα στην πρόσφατη σύσκεψη, είναι ότι, με βάση αυτά, που ισχύουν σήμερα, ο αγώνας θα γίνει στον Βόλο χωρίς θεατές. Εμείς θα θέλαμε θεατές, αλλά ο νέος νόμος δεν το επιτρέπει. Αν ο δήμος Βόλου κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για κάμερες, τουρνικέ και ηλεκτρονικά εισιτήρια, μπορούμε να αλλάξουμε την απόφασή μας. Το βλέπω δύσκολο να προλάβει».

Για τον νέο αθλητικό νόμο, τη ΔΕΑΒ και το αυτοδιοίκητο: «Σίγουρα, αυτό, που κάνει η ΔΕΑΒ, θίγει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση από FIFA-UEFA. Απολύτως θίγει το αυτοδιοίκητο».

Για τη διαιτησία και τον αρχιδιαιτητή Πίτερ Φρόιντφελντ: «Έχει συμβόλαιο ο αρχιδιαιτητής μέχρι του χρόνου. Οι ελίτ στην Ευρώπη είναι 26, 27 με τον Σιδηρόπουλο. Όλες οι ελληνικές ομάδες θέλουν ελίτ διαιτητές. Μα είναι 26! Γιατί να έρθει ο Άγγλος διαιτητής; Ο ελίτ ή Α κατηγορίας να φύγει από τη χώρα του, που δεν τον βρίζουν, δεν του βρίζουν τη μάνα και τον πατέρα, που μπορεί να έχει πεθάνει, δεν τον φτύνουν. Έχουμε πάρα πολλές αρνήσεις και ανεβάσαμε πάρα πολύ τα ποσά, για να προσελκύσουμε διαιτητές. Οι πιο πολύ αρνούνται, όχι για το οικονομικό, αλλά γιατί λένε ''γιατί να χαλάσω τη ζωή μου και να με γράφου οι εφημερίδες;''».

