Κρίσιμη «μάχη» απόψε στη Λεωφόρο, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να κοντράρονται (21:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο αθηναϊκό ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League!



Με την πλάτη στον τοίχο οι «πράσινοι», βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή και την αποψινή τους αντίπαλο, ενώ τέσσερις περισσότερους έχει ο ΠΑΟΚ. Την περασμένη Κυριακή (31/3) ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 3-2 από τον «Δικέφαλο του Βορρά», μένοντας πίσω στο σκορ από το 2ο κιόλας λεπτό, πριν ισοφαρίσει με τον Μπερνάρ στο 29’. Έμεινε εκ νέου πίσω στο 37’ και ουσιαστικά έμεινε εκτός διεκδίκησης του οτιδήποτε από το ματς στο 89’, όταν σκόραρε με πέναλτι ο Σβαμπ, με τον Μπερνάρ να μειώνει για το τελικό 2-3 στις καθυστερήσεις. Έτσι, η ομάδα του Φατίχ Τερίμ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη μεγάλη νίκη που πανηγύρισε επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πριν τη διακοπή λόγω την εθνικών ομάδων και για την πρεμιέρα των playoffs, χάνοντας πολύ σημαντικό έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πιθανές ενδεκάδες:

δεν θα έχει στη διάθεσή του για το αποψινό μεγάλο ντέρμπι τόο τον τιμωρημένο, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα κόντρα στον ΠΑΟΚ, όσο και τον, ο οποίος έμεινε εκτός προληπτικά, μετά τον τραυματισμό στο κεφάλι του. Επιπλέον, εκτός αποστολής έμεινε και ο, λόγω ενοχλήσεων στη μέση του, ενώ για το αποψινό παιχνίδι δεν υπολογίζονται ούτε οιΛοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν.Από την άλλη, ηβρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +6 από τον αποψινό του αντίπαλο. Μετά την άνετη εκτός έδρας νίκη επί της Λαμίας στην πρεμιέρα των playoffs, επέστρεψε ιδανικά από τη διακοπή, πανηγυρίζοντας τηστην OPAP Arena, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ελίασον στο 90’+1’! Σε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια του οποίου οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα, η ΑΕΚ κατάφερε να… επιβιώσει και τελικά να πάρει το σπουδαίο τρίποντο που τη διατήρησε στη θέση του οδηγού, όσον αφορά την κούρσα του τίτλου.Στα αγωνιστικά, ο, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε αποστολή, έχοντας διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές του, πλην του, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Έτσι, ο Αθανασιάδης αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, προερχόμενος και από την εξαιρετική εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Αργεντινός τεχνικός έχει κρατήσει… κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά την υπόλοιπη ενδεκάδα.Στις δύο φετινές συναντήσεις των δύο ομάδων, για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ είχε πανηγυρίσει τη νίκη με ανατροπή και μεστη Λεωφόρο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, χάρη στα γκολ των Τσούμπερ και Πινέδα, ενώ το ντέρμπι της OPAP Arena που διεξήχθη τον Ιανουάριο, είχε ολοκληρωθεί ισόπαλομε τον Λιβάι να σκοράρει δις για την Ένωση και τους Γεντβάι, Αράο να χρίζονται σκορερ για τους «πράσινους».Ντραγκόφσκι - Κώτσιρας, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ – Πέρεθ, Τσέριν – Μαντσίνι, Μπερνάρντ, Μπακασέτας – ΙωαννίδηςΑθανασιάδης – Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί – Σιμάνσκι, Πινέδα, Γιόνσον – Ελίασον, Τσούμπερ, ΛιβάιΚλαούντιο Περέιρα (Πορτογαλία)Πέδρο Ριμπέιρο, Τιάγκο ΚόσταΑριστοτέλης ΔιαμαντόπουλοςΦάμπιο ΜέλοΚωνσταντίνος Ψαρρής

