NBA: Ο Γιόκιτς σκόραρε 42 πόντους και οι Νάγκετς επέστρεψαν στην κορυφή

Την πρώτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια του NBA επανέκτησαν οι Νάγκετς, οι οποίοι τα ξημερώματα επικράτησαν 110-105 των Σπερς στην «Ball Arena».



Το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά ήταν «θρίλερ», αλλά οι πρωταθλητές είχαν σε εκπληκτική βραδιά τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος σκόραρε 42 πόντους, ενώ είχε 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.





Στον αντίποδα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 9 μπλοκ, βάζοντας δύσκολα στον Σέρβο σέντερ του Ντένβερ.



Από εκεί και πέρα, ο Μάικλ Πόρτερ, ο οποίος είχε 15 πόντους και έκανε career-best με 16 πόντους, πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο ενώ απέμεναν 28'' για τη λήξη του αγώνα, ενώ ακολούθησε ένα χαμένο τρίποντο ο Γουεμπανιάμα στα 18'' και στη συνέχεια ακολούθησε το φάουλ στον Γιόκιτς που δεν αστόχησε στις βολές που κέρδισε από τον Γάλλο ρούκι.

Ο Μαλάκι Μπράναμ πρόσθεσε 24 πόντους για το Σαν Αντόνιο, που είχε 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.



