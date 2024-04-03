Λογαριασμός
NBA: Ο Γιόκιτς σκόραρε 42 πόντους και οι Νάγκετς επέστρεψαν στην κορυφή

Μόνοι πρώτοι στη Δύση είναι οι Νάγκετς, οι οποίοι τα ξημερώματα επικράτησαν 110-105 των Σπερς στο Σαν Αντόνιο, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει άλλη μία «διπλή» εμφάνιση

Jokic

Την πρώτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια του NBA επανέκτησαν οι Νάγκετς, οι οποίοι τα ξημερώματα επικράτησαν 110-105 των Σπερς στην «Ball Arena».

Το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά ήταν «θρίλερ», αλλά οι πρωταθλητές είχαν σε εκπληκτική βραδιά τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος σκόραρε 42 πόντους, ενώ είχε 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
 


Στον αντίποδα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 9 μπλοκ, βάζοντας δύσκολα στον Σέρβο σέντερ του Ντένβερ.

Από εκεί και πέρα, ο Μάικλ Πόρτερ, ο οποίος είχε 15 πόντους και έκανε career-best με 16 πόντους, πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο ενώ απέμεναν 28'' για τη λήξη του αγώνα, ενώ ακολούθησε ένα χαμένο τρίποντο ο Γουεμπανιάμα στα 18'' και στη συνέχεια ακολούθησε το φάουλ στον Γιόκιτς που δεν αστόχησε στις βολές που κέρδισε από τον Γάλλο ρούκι.

Ο Μαλάκι Μπράναμ πρόσθεσε 24 πόντους για το Σαν Αντόνιο, που είχε 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
 

