Μήνυμα πως πρέπει να λογίζονται ως σοβαροί διεκδικητές του τίτλου έστειλαν οι Μπακς νικώντας εύκολα με 112-95 τους Νάγκετς στο Μιλγουόκι. Το παιχνίδι κρίθηκε πολύ νωρίς, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν με 91-63 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς παρουσίασε εντυπωσιακή πρόοδο στην άμυνα και κράτησε πολύ χαμηλά τους πρωταθλητές, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει εξαιρετική δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Greek Freak είχε 36 πόντους (8/14 βολές, 14/19 δίποντα), 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 2 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 18 πόντους και 5 ασίστ, ο Κρις Μίντλετον απουσίαζε λόγω διαστρέμματος, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε για 5 λεπτά έχοντας 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, ένα άστοχο δίποντο και ένα λάθος.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά δεν είχε μεγάλη βοήθεια από τους συμπαίκτες του, καθώς ο Τζαμάλ Μάρεϊ δεν έπαιξε λόγω ενοχλήσεων στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ αποχώρησε με τράβηγμα παίζοντας μόλις 9 λεπτά.

Οι Μπακς ανέβηκαν στο 35-19 και είναι τρίτοι στην Ανατολή, πίσω από τους Σέλτικς (41-12) και τους Καβαλίερς (35-17), ενώ το Ντένβερ με 36-18 είναι τέταρτο στη Δύση.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-23, 60-44, 91-63, 112-95

