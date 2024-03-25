Μπακασέτας: «Σε αυτή τη φάση η έδρα δεν θα παίξει ρόλο - Oδηγός μας η εμφάνιση με το Καζακστάν»

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της το σημαντικότερο ματς της πρόσφατης ιστορίας της, αφού αντιμετωπίζει τη Γεωργία στην Τυφλίδα (26/03, 19:00), με στόχο τη νίκη που θα την οδηγήσει στην τελική φάση του Euro 2024.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το μεγάλο παιχνίδι, τους παίκτες της «γαλανόλευκης» εκπροσώπησε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας. Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην απόλυτη συγκέντρωση της Εθνικής στο ματς αυτό, αρνήθηκε να κάνει κάποια πρόβλεψη τονίζοντας πως δεν υπάρχει φαβορί, ενώ σχολίασε και τη βελτίωση που έχει δείξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, απάντησε για το αν το γεγονός πως η αναμέτρηση θα γίνει εκτός έδρας αλλάζει κάτι, ενώ σχολίασε πως οδηγός για τη «γαλανόλευκη» είναι η εμφάνιση και η πεντάρα κόντρα στο Καζακστάν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το τι σενάριο προβλέπει μετά την εύκολη νίκη με το Καζακστάν: «Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι με το Καζακστάν, βάλαμε γρήγορα γκολ, πετύχαμε και δεύτερο νωρίς και όλα έγιναν πιο εύκολα. Δεν μου αρέσει να κάνω σενάρια, θέλω να είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι όπως ήμασταν στο πρώτο παιχνίδι».

Για το αν θεωρεί φαβορί την Ελλάδα και τη διάθεση της Εθνικής: «Δεν θεωρούμε τίποτα, είναι ένας τελικός και δεν υπάρχουν φαβορί. Είναι ένα παιχνίδι και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Δεν θα μπω σε τέτοιους τίτλους. Η διάθεσή μας είναι πάρα πολύ καλή γιατί παίξαμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είχε δείξει καλό πρόσωπο, όμως φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών. Νομίζω ότι το ματς με το Καζακστάν πρέπει να είναι οδηγός μας και για το αυριανό ματς».

Για το πώς περιμένει την ατμόσφαιρα εκτός έδρας και το αν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα: «Εντός έδρας είμαστε πράγματι πολύ δυνατοί, όταν έχουμε τον κόσμο μας στο πλευρό μας στο πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο που παίζουμε. Από εκεί και πέρα, όταν είσαι ποδοσφαιριστής επιπέδου εθνικής ομάδας, θες να παίζεις σε γεμάτα γήπεδα, περιμένεις αυτά τα παιχνίδια. Δεν θεωρώ ότι θα παίξει κάποιο ρόλο, μπορούμε να το κάνουμε να δουλέψει και υπέρ μας. Σε όλη μας την καριέρα έχουμε παίξει και πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, αυτός ο παράγοντας στη φάση που είμαστε τώρα δεν παίζει κανένα ρόλο».

Για το αν θεωρεί πως η Εθνική Ελλάδας έχει βελτιωθεί σε σχέση με την τελευταία φορά που αντιμετώπισε τη Γεωργία, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022: «Είμαστε μια πολύ διαφορετική ομάδα σε σχέση με τότε. Έχουμε αποκτήσει όλοι περισσότερες εμπειρίες, ακόμη και οι πιο νεαροί παίκτες. Όμως και η ομάδα της Γεωργίας δεν έχει καμία σχέση, έχουν αλλάξει πολλούς παίκτες στην εντεκάδα. Θεωρώ ότι αμφότεροι έχουμε βελτιωθεί τόσο στο παιχνίδι όσο και σε θέματα εμπειρίας, και θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι».

Για το πόσο κοντά αισθάνεται ότι είναι η Ελλάδα στην εκπλήρωση αυτού του στόχου μετά από χρόνια δυσκολιών: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, για εμάς υπάρχει μόνο το παιχνίδι, δεν υπάρχει ούτε το πριν ούτε το μετά. Για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση, όλοι γνωρίζουμε ακριβώς τι δυσκολίες έχουμε περάσει και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε εδώ. Όλη μας η συγκέντρωση είναι στο παιχνίδι».

