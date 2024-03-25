Παναθηναϊκός: Έχει δεδομένα τον καλύτερο αμυντικό της Euroleague

Ο Γκραντ αποτελεί μεγάλο και καίριο παράγοντα για την εκπληκτική άμυνα που επιδεικνύει ο Παναθηναικός, καθ’ όλη την διάρκεια της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ”σβήσει” όποιον αντίπαλο έχει βρεθεί στο διάβα του, με τελευταία ”θύματα” τους Λαπροβίτολα και Ρούμπιο στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τυχαίο που τα δυο πολύπειρα γκαρντ των ΄΄μπλαουγκράνα” τελείωσαν το ματς με 6 και 4 πόντους έκαστος.

