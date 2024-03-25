Με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον, οι Μπακς επικράτησαν εύκολα 118-93 των Θάντερ στο Μιλγουόκι για το ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε 30 πόντους (13/18 δίποντα, 4/6 βολές) και έκανε season-high με 19 ριμπάουντ, ενώ είχε 4 ασίστ, 1 μπλοκ, 3 λάθη και 2 φάουλ σε 33:39.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός φόργουορντ «έγραψε» το δεύτερο triple-double της καριέρας του με τα «ελάφια», έχοντας 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ με την προηγούμενη αντίστοιχη επίδοσή του να είναι στις 20 Ιανουαρίου 2018.



Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αφού ο Πόρτις είχε 15, ο Λόπες 14, ο Λίλαρντ και ο Κόνατον από 11 και ο Κράουντερ 10. Για 3 λεπτά έπαιξε και ο Θανάσης, ο οποίος είχε ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.



O Σέι Γκίλτζιους έμεινε στους 12 πόντους για την Οκλαχόμα, για πρώτη φορά τόσο χαμηλά από τις 16 Ιανουαρίου που είχε σκοράρει λιγότερους από 20 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-22, 48-47, 82-64, 118-93

