Σε περιπέτειες έμπλεξε ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο προπονητής της Πόρτο κατηγορείται πως επιτέθηκε στον διαιτητή, αλλά και στον δήμαρχο σε έναν αγώνα παιδικού τουρνουά στην πόλη Ουέλβα της Ισπανίας.

Ο Πορτογάλος άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ, που παρακολουθούσε τον τελικό ανάμεσα στην Πόρτο και τη Σεβίλλη, φέρεται αρχικά να έβρισε τον διαιτητή από την κερκίδα και στη συνέχεια άνδρες της ασφάλειας τον εμπόδισαν από το να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ωστόσο, ο Κονσεϊσάο «επισκέφτηκε» τον διαιτητή στα αποδυτήρια και λέγεται πως χτύπησε τον διαιτητή.

Μάλιστα, στα επεισόδια φέρονται να ενεπλάκησαν και οπαδοί άλλων πορτογαλικών ομάδων, που επίσης είχαν εκπροσώπηση στο τουρνουά από τις παιδικές τους ομάδες. Ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενείτο το τουρνουά προσπάθησε να αποκαταστήσει την τάξη, αλλά αντιμετώπισε και εκείνος την οργή του Κονσεϊσάο.

«Όταν έμαθα πως είναι ο προπονητής της Πόρτο, του είπα ‘δεν ντρέπεσαι που είσαι ηγέτης μιας τέτοιας ομάδας και έχεις τέτοια συμπεριφορά; Να με βρίζεις και να μου επιτίθεσαι;’. Εκείνος όμως συνέχισε να μου δείχνει ασέβεια και έφτασε σε σημείο να με απειλήσει πως θα με σκοτώσει!», κατήγγειλε.

