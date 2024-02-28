Λογαριασμός
Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στα Τέμπη σε όλους της αγώνες της Σούπερ Λίγκας

Στα επτά σημερινά της παιχνίδια για την 25η αγωνιστική θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή 

Σήμερα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Με αυτή την αφορμή, η Σούπερ Λίγκα ανακοίνωσε πως και στα επτά σημερινά της παιχνίδια για την 25η αγωνιστική θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν όλων αυτών των ανθρώπων που έφυγαν αδίκως από τη ζωή...

«Ανακοινώνεται ότι σε όλους τους αγώνες της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη το 2023», αναφέρει η ανακοίνωση.


 

TAGS: Τέμπη Super League
