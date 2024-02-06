Ο πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Μιγκέλ Άνχελ, πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 76 ετών.

Ο Μιγκέλ Άνχελ έπαιξε 18 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης και έγινε ένας από τους πιο πολυβραβευμένους τερματοφύλακες στην ιστορία του συλλόγου.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Ángel.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2024

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Real Madrid C. F., ο Πρόεδρος του συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκαν τον θάνατο του Miguel Ángel González, ενός από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες στην ιστορία μας, ενός θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης και του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να μεταφέρει τα συλλυπητήρια της στη σύζυγό του, Μαρία ντελ Πιλάρ, τον γιο του Μιγκέλ Άνχελ, τα εγγόνια του Ντανιέλα και Μάουρο, τους συγγενείς του, τους συμπαίκτες του και όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια των 18 σεζόν που ο Μιγκέλ Άνχελ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, από το 1968 έως το 1986, κέρδισε 2 Κύπελλα ΟΥΕΦΑ, 8 τίτλους Πρωταθλήματος Ισπανίας, 5 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Λιγκ Καπ Ισπανίας.

Κέρδισε επίσης το τρόπαιο Zamora τη σεζόν 1975-1976.

Ο Μιγκέλ Άνχελ συμμετείχε 18 φορές από την Ισπανία και εκπροσώπησε τη χώρα του σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα: Αργεντινή 78 και Ισπανία 82.

Ο Μιγκέλ Άνχελ ήταν συνδεδεμένος με τη Ρεάλ Μαδρίτης σχεδόν σε όλη του τη ζωή.

Εκτός από τις 18 σεζόν του ως παίκτης, κατείχε διάφορες θέσεις ως εκπρόσωπος της πρώτης ομάδας, προπονητής τερματοφυλάκων και διευθυντής του πρώην αθλητικού συγκροτήματος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της σε όλους τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναπαύσου εν ειρήνη.

Η διοίκηση της Μαδρίτης θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήρια της, πέρα από την οικογένεια του, στους φίλους και σε ολόκληρη την κοινότητα της Μαδρίτης.

